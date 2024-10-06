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وادي الأردن تزيل اعتداءات على قناه الملك عبدالله

وزارة المياه والري
وزارة المياه والري
الأحد، 06-10-2024 01:02 م

الوكيل الإخباري-   في إطار الجهود الحكومية المستمرة لاحكام السيطرة على مصادر المياه نفذت وزارة المياه والري -سلطة وادي الاردن حملة على قناة الملك عبدالله بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام للحفاظ على الموارد المائية وحمايتها من الاستغلال غير المشروع، حيث قامت إدارة الأغوار الشمالية والوسطى، مساء يوم الجمعة ٤ تشرين اول ٢٠٢٤ من خلال كوادر مديرية اعتداءات شمال البحر الميت وبمرافقة قوة أمنية من مركز امن الكرامة والادارة الملكية لحماية البيئة والدرك بتنفيذ حملة لإزالة الاعتداءات على قناة الملك عبدالله.

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وبينت ان الحملة تركزت على إزالة برابيش عدد( 15) بأطوال واقطار مختلفه ومعدات ومضخات مخالفة التي تم استخدامها لاستجرار المياه بشكل غير قانوني من القناة، وهو ما يعد تعدياً صارخاً على الموارد المائية الحيوية. 
وقد قامت الفرق الميدانية بتوثيق كافة المخالفات من خلال تحرير ضبوطات رسمية بحق المعتدين، تمهيداً لتحويلهم إلى الادعاء العام لمحاسبتهم وفقاً للقوانين وحسب الأصول. 

واكدت سلطة وادي الاردن ان هذه الخطوة تأتي ضمن جهود السلطة المستمر للحد من الاعتداءات على المياه ، وضمان الاستخدام العادل والمستدام للموارد المائية، 


موضحة أن مثل هذه الحملات ستستمر على مدار الفترة القادمة، وأنه لن يتم التهاون مع أي محاولات للتعدي على قناه الملك عبدالله أو استغلالها بطرق غير قانونية، لضمان توفير المياه للمواطنين والمزارعين بشكل قانوني ومنظم.

 
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