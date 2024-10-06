وادي الأردن تزيل اعتداءات على قناه الملك عبدالله

وبينت ان الحملة تركزت على إزالة برابيش عدد( 15) بأطوال واقطار مختلفه ومعدات ومضخات مخالفة التي تم استخدامها لاستجرار المياه بشكل غير قانوني من القناة، وهو ما يعد تعدياً صارخاً على الموارد المائية الحيوية.
وقد قامت الفرق الميدانية بتوثيق كافة المخالفات من خلال تحرير ضبوطات رسمية بحق المعتدين، تمهيداً لتحويلهم إلى الادعاء العام لمحاسبتهم وفقاً للقوانين وحسب الأصول.
واكدت سلطة وادي الاردن ان هذه الخطوة تأتي ضمن جهود السلطة المستمر للحد من الاعتداءات على المياه ، وضمان الاستخدام العادل والمستدام للموارد المائية،
موضحة أن مثل هذه الحملات ستستمر على مدار الفترة القادمة، وأنه لن يتم التهاون مع أي محاولات للتعدي على قناه الملك عبدالله أو استغلالها بطرق غير قانونية، لضمان توفير المياه للمواطنين والمزارعين بشكل قانوني ومنظم.
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