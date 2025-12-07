"وادي الأردن": لم تسجل مشكلات فنية أو خطورة في سد الوحيدي عند فيضانه

وقال العبيات، الأحد، إنه جرى إبلاغ الجهات المعنية ودار المحافظة والأجهزة الأمنية فور دخول الفيضان إلى السد، فتم التعامل مع الحالة وفق الأصول، مؤكدا أن السد آمن ويعمل ضمن المعايير الفنية المعتمدة، إذ يتكون من عدة عناصر تشمل بحيرة السد وجسمه والمفيض والمهرب.
وبين أن فيضان السد تراوح بين 40 و60 مترا مكعبا في الثانية، في حين تبلغ الطاقة الاستيعابية للسد نحو 750 ألف متر مكعب، وأن امتلاء البحيرة لا يدعو إلى القلق نظرا لوجود قدرة كافية للمفيض والمهرب على استيعاب كميات إضافية من المياه وتصريفها خارج بحيرة السد.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن العام يطلق حملة للقضاء على القيادة الاستعراضية والمتهورة والتشحيط
-
الحنيطي يبحث مع وفد من الكونغرس تعزيز الأمن والسلم الدوليين
-
وزارة التربية: التعليم المهني يشكّل استثمارا مباشرا في تنمية الوطن
-
وزارة التربية : تحويل مستحقات هؤلاء العاملين للبنوك
-
رئيس مفوضي سلطة البترا يتفقد الطيبة والراجف ودلاغة بعد الأمطار الغزيرة
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل
-
السفير الياباني : اليابان تؤمن بأنه لا بديل عن الأونروا
-
العميد الدباس: أولوية لهؤلاء عند تقديم طلبات التجنيد في الأمن العام