واشنطن تايمز: بلينكن يزور الأردن غدا في إطار جولته للشرق الأوسط

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إنّ بلينكن "سيناقش أهمية إنهاء الحرب في غزة وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، وسيدعو أيضا إلى "حلّ دبلوماسي" في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحزب الله في لبنان حيث امتنعت الولايات المتّحدة حتى الآن عن الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار".
كما سيتطرق بلينكن إلى قضايا "اليوم التالي" للحرب في غزة في ما يتعلق بمسائل إعادة إعمار القطاع والتي ستستغرق وقتا طويلا.
-
أخبار متعلقة
-
مطالبات بتقليص المقرر المطلوب لامتحان التوجيهي لهذه المواد
-
نزاع عمالي في أمانة عمان و"مؤقتة البلديات" تخاطب وزارة العمل
-
العقبة أول مدينة أردنية تحصل على شهادة الوجهة الخضراء
-
الملك رفقة ولي العهد يغادران أرض الوطن إلى السعودية
-
الصناعات الجلدية والمحيكات تتصاعد في المملكة منذ بداية العام الحالي
-
الأمن العام:عدم صلاحية كوابح مركبة الشحن (التريلا) سبب حادث العدسية المُفجع
-
مدعوون لإجراء الفحص الفني لوظيفة سائق-أسماء
-
القوات المسلحة تطرح عطاء لتأجير كافتيريا في المدينة الطبية