واشنطن: رفع الإنذار الأمني إلى المستوى 3 في الأردن وعُمان والسعودية والإمارات

وأضافت الوزارة، في بيان، أن مصر لا تزال عند المستوى الثاني، في حين سمحت للموظفين الأميركيين غير الأساسيين وعائلاتهم بمغادرة السعودية بسبب المخاطر الأمنية.
كما سمحت للموظفين الأميركيين غير المعنيين بحالات الطوارئ بمغادرة سلطنة عُمان.
وكانت الخارجية الأميركية قد دعت، الاثنين، الرعايا الأميركيين إلى مغادرة 12 دولة في الشرق الأوسط فورًا، في ظل الضربات الأميركية والإسرائيلية ضد إيران.
وقالت مساعدة وزير الخارجية للشؤون القنصلية، مورا نامدار، حينها إن الوزارة حثّت الأميركيين على المغادرة من البحرين ومصر وإيران والعراق وإسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة والأردن والكويت ولبنان وعُمان وقطر والسعودية وسوريا والإمارات واليمن.
