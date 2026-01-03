واقع التعليم في لواء القويسمة بالأرقام

الوكيل الإخباري- أظهرت إحصاءات مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة أن عدد المدارس في اللواء يبلغ 122 مدرسة، منها 40 مدرسة مخصصة للذكور و 82 مدرسة للإناث، الأمر الذي يعكس التوزيع النوعي للمؤسسات التعليمية بما يتواءم مع احتياجات المجتمع المحلي والكثافة السكانية في مناطق اللواء.

وبينت الإحصاءات أن المدارس موزعة على مختلف أحياء ومناطق القويسمة، بما يسهم في تسهيل وصول الطلبة إلى مدارسهم، والحد من الاكتظاظ، وتحقيق العدالة في تقديم الخدمة التعليمية ويأتي هذا الانتشار في إطار جهود المديرية لتوفير بيئة تعليمية مناسبة، واستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة، وضمان استمرارية العملية التعليمية بكفاءة في جميع المراحل الدراسية.



وأكدت الاحصائيات ، التي حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية"بترا" أن العدد الكلي للطلبة في لواء القويسمة يبلغ 92,188 طالبًا وطالبة، منهم 41,306 ذكور و50,882 إناث، ما يشير إلى كثافة طلابية مرتفعة تعكس حجم الطلب على الخدمات التعليمية في اللواء ويستدعي هذا الواقع جهودًا تنظيمية مستمرة لضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة تستوعب الأعداد المتزايدة من الطلبة في مختلف المراحل الدراسية.



ويشرف على العملية التعليمية في مدارس اللواء 4,081 معلمًا ومعلمة، إلى جانب 844 إداريًا يعملون على تنظيم الشؤون المدرسية والإدارية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء التربوي، وتعزيز جودة التعليم، وضمان سير العملية التعليمية بانسيابية وانتظام في جميع المدارس.



وأوضحت الإحصاءات أن عدد شعب رياض الأطفال في لواء القويسمة بلغ 143 شعبة، في مؤشر واضح على الاهتمام بمرحلة التعليم المبكر بوصفها الأساس في بناء المهارات التعليمية لدى الطلبة كما بلغ عدد الشعب الأساسية 2,143 شعبة، فيما وصل عدد الشعب الثانوية إلى 420 شعبة، ما يعكس حجم التوسع في مختلف المراحل التعليمية.



ويأتي هذا التوسع استجابة للزيادة المستمرة في أعداد الطلبة، وبما يسهم في تخفيف الاكتظاظ داخل الغرف الصفية، وتحسين البيئة التعليمية، وتمكين المدارس من تقديم تعليم أكثر فاعلية يراعي الفروق الفردية ويواكب متطلبات العملية التعليمية الحديثة.



كما أظهرت الأرقام أن 101 مدرسة في لواء القويسمة هي مدارس مِلك للمديرية مقابل 21 مدرسة مستأجرة، ما يعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز البنية التحتية التعليمية الدائمة وفيما يتعلق بنظام الدوام، تعمل 44 مدرسة بنظام الفترة الواحدة، في حين تعتمد 78 مدرسة نظام الفترتين، في إطار جهود مديرية التربية والتعليم للتعامل مع الضغط الطلابي المتزايد.



ويأتي هذا التوزيع في سياق سعي المديرية إلى توفير مقاعد دراسية لجميع الطلبة، وضمان استمرارية العملية التعليمية، إلى جانب العمل على تخفيف الاكتظاظ داخل المدارس، وتحسين البيئة التعليمية بما يلبي احتياجات الطلبة والمعلمين على حد سواء.



وتوزعت المدارس والطلبة على مختلف مناطق لواء القويسمة، شملت القويسمة كاملة، والقويسمة والجودة وأبو علندا والرقيم، وخريبة السوق وجاوا واليادودة، إضافة إلى منطقتي أم قصير والمقابلين، بما يعكس شمولية الانتشار الجغرافي للمؤسسات التعليمية في اللواء.