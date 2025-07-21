وثيقة شرف للحد من إطلاق العيارات النارية بين بلديتي الرصيفة وغرب إربد

الوكيل الإخباري- وقّعت بلديتا الرصيفة وغرب إربد، بالتعاون مع مديرية الأمن العام/الشرطة المجتمعية، اليوم الاثنين، وثيقتي شرف بعنوان: "لا تقتلني بفرحك"، بهدف الحد الحد من ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات والأفراح، وذلك خلال لقاء عقد في مقر البلدية.

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واستضافت بلدية الرصيفة اليوم مبادرة توقيع الوثيقة التي نظمتها الشرطة المجتمعية في مديرية شرطة لواء الرصيفة؛ بهدف توعية المجتمع من مخاطر هذا السلوك الخطر على الأفراد والمجتمع برعاية متصرف اللواء الدكتور عمر الحديد وحضور مدير شرطة الرصيفة العميد بشار الدويري ورئيس لجنة البلدية المهندس حسام النجداوي ومدير أوقاف الرصيفة الدكتور محمد فوزي الأحمد ومدراء المراكز الأمنية وعدد من أهالي اللواء.



وتحدث عدد من المشاركين حول هذه الظاهرة السلبية وخطرها على أمن وسلامة الأفراد والمجتمع عامة، مشيرين إلى أن فرحة الإنسان لا يمكن أن تبرر مثل هذا السلوك الخطر؛ حيث أن القانون يمنع ويجرّم هذا العمل بأقصى العقوبات.



وعرضت الشرطة المجتمعية فيلما وثائقيا يبين خطر هذا العمل ونتائجه السلبية على مرتكبيه ومن كانوا ضحية له دون سبب.



بدوره، أثنى النجداوي على جهود الجهات الأمنية والرسمية في الحد من هذه الظاهرة من خلال التوعية المسبقة والمتابعة الحثيثة لمن يخالف القانون، داعيا أهالي الرصيفة إلى الالتزام التام بالوثيقة وتوعية أسرهم ومجتمعهم المحلي برفض هذه الظاهرة والتبليغ فورا عن مرتكبيها.



وجرى خلال المبادرة توقيع الحضور على الوثيقة، مؤكدين التزامهم بها بشكل كامل ووقوفهم خلف الأجهزة الأمنية في ضبط المخالفين وترسيخ احترام وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.



وفي السياق ذاته وخلال توقيع الاتفاقية في بلدية غرب إربد، أكد الملازم حمزة الهزايمة، ممثل الشرطة المجتمعية في مركز أمن كفريوبا، أن توقيع الوثيقة يأتي ضمن جهود الأمن العام لتفعيل الشراكة المجتمعية، ونشر الوعي بمخاطر هذه الظاهرة التي تُعد تهديداً مباشراً لحياة المواطنين، وتتعارض مع قيم الأمن والسلم المجتمعي.



وأشار الهزايمة إلى أن الشرطة المجتمعية تنفذ هذه المبادرات بالتعاون مع مختلف المؤسسات الرسمية والمجتمعية، وفي مقدمتها البلديات، بهدف تعزيز ثقافة الالتزام بالقانون، وخلق بيئة آمنة خالية من الممارسات السلبية.



من جانبه، أشاد رئيس لجنة بلدية غرب إربد، محمد القضاة، بدور الشرطة المجتمعية في توعية المواطنين، مؤكداً التزام البلدية بدعم المبادرات الأمنية والتوعوية، عبر تعزيز العمل المشترك مع الجهات الرسمية، بما يسهم في تحقيق الأمن المجتمعي.