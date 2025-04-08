الثلاثاء 2025-04-08 03:15 م
 

وجهات سياحية جديدة في الخط الحديدي الحجازي الأردني - تفاصيل

جانب من المؤتمر الذي عقده مدير مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني
جانب من المؤتمر الذي عقده مدير مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني
 
الثلاثاء، 08-04-2025 01:50 م
الوكيل الإخباري-   أعلن مدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني زاهي خليل عن توسيع نطاق رحلاته السياحية لتشمل وجهات جديدة، وذلك في إطار تعزيز السياحة الداخلية وإحياء المواقع التاريخية والأثرية في المملكة.اضافة اعلان


وابتداءً من الأسبوع القادم، سيتم إطلاق رحلات منتظمة إلى منطقة رحاب، التي تُعد من أبرز المناطق الأثرية الغنية بالمعالم التاريخية، بالإضافة إلى تنظيم رحلات إلى منطقة أم الجمال، المعروفة ببنيتها البازلتية الفريدة وآثارها الرومانية.

كما سيتم تسيير رحلات سياحية إلى منطقة الجردانة في محافظة معان، والتي تُعد من الوجهات السياحية المميزة في جنوب المملكة لما تحويه من طبيعة خلابة وملامح تراثية.

وكانت الرحلات السياحية عبر الخط الحجازي الأردني مقتصرة سابقاً على محطة الجيزة فقط، إلا أن هذا التوسع الجديد يُمثل خطوة نوعية في تنشيط السياحة المحلية وتوفير تجربة ثقافية وتاريخية مميزة للمواطنين والزوار.
 
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