"وجه السعد" معلقاً على افتتاحية النشامى في المونديال أمام النمسا

كما سيشارك المعلق علي محمد علي في التعليق على مباراة المنتخب الوطني أمام النمسا، في إطار التغطية الصوتية للمواجهة المنتظرة.
ويرى الأردنيون أن وجود البلوشي في كبينة التعليق يعتبر "وجه السعد" على النشامى ، خاصة مع تفاعله الكبير مع كل لقطة للنشامى وكل هجمة بتعليق مميز وتفاعل كبير مع نجوم المنتخب الوطني .
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