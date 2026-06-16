"وجه السعد" معلقاً على افتتاحية النشامى في المونديال أمام النمسا

12:13 ص

الوكيل الإخباري- كشف المعلق الأردني عثمان القريني ، عن توزيع المعلقين على مباريات المنتخب الوطني الأردني ضمن التغطية الإعلامية للبطولة، حيث سيتولى المعلق خليل البلوشي التعليق على مباراة النشامى أمام النمسا، بدلاً من المعلق حسن العيدروس الذي سيتولى التعليق على مباراة فرنسا أمام السنغال. اضافة اعلان





كما سيشارك المعلق علي محمد علي في التعليق على مباراة المنتخب الوطني أمام النمسا، في إطار التغطية الصوتية للمواجهة المنتظرة.



ويرى الأردنيون أن وجود البلوشي في كبينة التعليق يعتبر "وجه السعد" على النشامى ، خاصة مع تفاعله الكبير مع كل لقطة للنشامى وكل هجمة بتعليق مميز وتفاعل كبير مع نجوم المنتخب الوطني .















