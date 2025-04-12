السبت 2025-04-12 11:09 م
 

وحدات الإرشاد الزراعي في اربد تحذر من حشرة حفر الساق

حشرة "الكابنودس" أو "حفار الساق"
حشرة "الكابنودس" أو "حفار الساق"
 
السبت، 12-04-2025 10:20 م
الوكيل الإخباري- حذرت وحدات الإرشاد الزراعي التابعة لمديريات الزراعة المنتشرة في محافظة إربد، اليوم السبت، مزارعي اللوزيات من حشرة "الكابنودس" أو "حفار الساق"، والتي تصيب أشجار اللوز والمشمش والكرز وغيرها من الأشجار المثمرة.اضافة اعلان


وشددت في بيان، على أهمية اتباع إجراءات المكافحة خلال شهري أيار وحزيران، وذلك من خلال الري الكثيف وغمر منطقة جذع الشجرة لخنق اليرقات، إضافة إلى استخدام مزيج من المبيدات الحشرية وهي "إيميداكلوبرايد" و"إيمامكتين بنزويت"، ووضعها حول قاعدة الشجرة للقضاء على مختلف أطوار الحشرة، كما يمكن استخدام سلك معدني لإدخاله في أنفاق الحفر وقتل اليرقات يدويا.

ونوهت وحدة الإرشاد الزراعي بأن حشرة "حفار الساق" تعد من أخطر الآفات الزراعية، حيث تُصنّف "كحشرة اقتصادية"، تسبب أضرارا جسيمة للمحاصيل، حيث تبدأ هذه الحشرة نشاطها مع بدايات فصل الربيع، وتكمن خطورتها في صعوبة مكافحتها بعد تطور الإصابة، نظراً لاختباء اليرقات داخل جذوع الأشجار، ما يمنع وصول المبيدات الحشرية إليها.
 
gnews

أحدث الأخبار

جراء الذئب النادر

منوعات ظهور مفاجئ للذئب الرهيب بعد آلاف السنين

ترامب

تكنولوجيا ترامب يعفي عدداً من المنتجات التكنولوجية من رسومه الجديدة

حشرة "الكابنودس" أو "حفار الساق"

أخبار محلية وحدات الإرشاد الزراعي في اربد تحذر من حشرة حفر الساق

وزارة الداخلية - المملكة العربية السعودية

عربي ودولي استعدادا لموسم الحج .. السعودية تعلن عددا من الإجراءات

جثامين مسعفي رفح

فلسطين تحقيق جديد لواشنطن بوست ينسف الرواية الإسرائيلية عن مذبحة مسعفي رفح

إبراهيم الجمال الشهير بـ"شيكا" توفي عن عمر يناهز 28 عاما

منوعات الحزن يخيم على مصر بعد وفاة إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق

الرئيس اللبناني جوزيف عون

عربي ودولي الرئيس اللبناني: أي سلاح خارج إطار الدولة يُعرضها للخطر

الترخيص المتنقل

أخبار محلية الترخيص المتنقّل بالأزرق من الأحد إلى الثلاثاء



 
 





الأكثر مشاهدة