وحدات الإرشاد الزراعي في اربد تحذر من حشرة حفر الساق

10:20 م

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الوكيل الإخباري- حذرت وحدات الإرشاد الزراعي التابعة لمديريات الزراعة المنتشرة في محافظة إربد، اليوم السبت، مزارعي اللوزيات من حشرة "الكابنودس" أو "حفار الساق"، والتي تصيب أشجار اللوز والمشمش والكرز وغيرها من الأشجار المثمرة. اضافة اعلان





وشددت في بيان، على أهمية اتباع إجراءات المكافحة خلال شهري أيار وحزيران، وذلك من خلال الري الكثيف وغمر منطقة جذع الشجرة لخنق اليرقات، إضافة إلى استخدام مزيج من المبيدات الحشرية وهي "إيميداكلوبرايد" و"إيمامكتين بنزويت"، ووضعها حول قاعدة الشجرة للقضاء على مختلف أطوار الحشرة، كما يمكن استخدام سلك معدني لإدخاله في أنفاق الحفر وقتل اليرقات يدويا.



ونوهت وحدة الإرشاد الزراعي بأن حشرة "حفار الساق" تعد من أخطر الآفات الزراعية، حيث تُصنّف "كحشرة اقتصادية"، تسبب أضرارا جسيمة للمحاصيل، حيث تبدأ هذه الحشرة نشاطها مع بدايات فصل الربيع، وتكمن خطورتها في صعوبة مكافحتها بعد تطور الإصابة، نظراً لاختباء اليرقات داخل جذوع الأشجار، ما يمنع وصول المبيدات الحشرية إليها.

