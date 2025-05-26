وحدة الطائرات العامودية الأردنية الكونغو 1 تحتفل بعيد الاستقلال

وبدء الحفل بالسلام الملكي، ثم ألقى قائد الوحدة الأردنية كلمة عبّر فيها عن مشاعر الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، مؤكداً اعتزاز مرتبات الوحدة بالقيادة الهاشمية الحكيمة ودورها الكبير في ترسيخ ودعم الأمن والاستقرار الدولي من خلال فتح آفاق المشاركة في مهام حفظ السلام الدولية.
وتخلل الحفل، فقرات فنية تمثلت بعروض فلكلورية وشعبية أردنية، عكست مشاعر الفرح والاعتزاز التي يتحلى بها مرتب الوحدة، والمعنوية العالية التي تتمتع بها، بمشاركة المدعوين من العسكريين والمدنيين.
كم عُرض أثناء الاحتفال فيلماً وثائقياً تناول مسيرة نهضة الأردن ودوره المحوري في نشر السلام العالمي.
وفي ختام الحفل، ألقى عدد من قادة الوحدات الدولية كلمات عبّروا خلالها عن شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة الأردنية على الدعوة الكريمة، ومشاركتهم فرحة الاستقلال، متمنين للمملكة الأردنية الهاشمية دوام التقدم والازدهار، وللقوات المسلحة المزيد من النجاحات في مهامها الدولية والإنسانية.
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