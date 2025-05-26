الإثنين 2025-05-26 01:49 ص
 

وحدة الطائرات العامودية الأردنية الكونغو 1 تحتفل بعيد الاستقلال

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
 
الإثنين، 26-05-2025 12:24 ص
الوكيل الإخباري-   احتفلت وحدة الطائرات العمودية الأردنية/ الكونغو 1، الأحد، بالذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، في أرض المهمة بمدينة غوما، بمشاركة واسعة من قادة الوحدات الدولية، والضباط، وموظفي بعثة الأمم المتحدة لدعم الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية.اضافة اعلان


وبدء الحفل بالسلام الملكي، ثم ألقى قائد الوحدة الأردنية كلمة عبّر فيها عن مشاعر الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، مؤكداً اعتزاز مرتبات الوحدة بالقيادة الهاشمية الحكيمة ودورها الكبير في ترسيخ ودعم الأمن والاستقرار الدولي من خلال فتح آفاق المشاركة في مهام حفظ السلام الدولية.

وتخلل الحفل، فقرات فنية تمثلت بعروض فلكلورية وشعبية أردنية، عكست مشاعر الفرح والاعتزاز التي يتحلى بها مرتب الوحدة، والمعنوية العالية التي تتمتع بها، بمشاركة المدعوين من العسكريين والمدنيين.

كم عُرض أثناء الاحتفال فيلماً وثائقياً تناول مسيرة نهضة الأردن ودوره المحوري في نشر السلام العالمي.

وفي ختام الحفل، ألقى عدد من قادة الوحدات الدولية كلمات عبّروا خلالها عن شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة الأردنية على الدعوة الكريمة، ومشاركتهم فرحة الاستقلال، متمنين للمملكة الأردنية الهاشمية دوام التقدم والازدهار، وللقوات المسلحة المزيد من النجاحات في مهامها الدولية والإنسانية.
 
gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين الاحتلال ينسف مباني سكنية في بلدة القرارة شمال خان يونس

غزة

فلسطين 4 شهداء بقصف للاحتلال في مدينة غزة

جانب من الاحتفال

أخبار محلية وحدة الطائرات العامودية الأردنية الكونغو 1 تحتفل بعيد الاستقلال

تعبيرية

الطقس الأرصاد: كتلة هوائية حارة قادمة إلى المملكة الاثنين

عربة ترخيص متنقلة

أخبار محلية الترخيص المتنقل بالأزرق الاثنين والثلاثاء

من الاجتماع الوزاري "مدريد+" في إسبانيا

أخبار محلية اجتماع مدريد+.. إجماع دولي على تنفيذ حل الدولتين وإنهاء الحرب وتدفق المساعدات

جانب من الاحتفال

أخبار الشركات بحضور عشرات الآلاف من الأردنيين والأردنيات زين تحتفي بعيد الاستقلال 79 بحفل ضخم في حدائق الملك عبدالله الثاني

طائرتان مسيرتان

أخبار محلية الجيش يحبط تهريب مخدرات بواسطة طائرتين مسيرتين في المنطقة الجنوبية



 
 





الأكثر مشاهدة