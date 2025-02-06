وحدة الطائرات العامودية الأردنية الكونغو /1 تحتفل بعيد ميلاد جلالة الملك

وبدأ الحفل بكلمة ألقاها قائد الوحدة هنأ فيها جلالة الملك بعيد ميلاده، مستذكراً دوره الإنساني الرائد في نشر السلام ومساعدة الأشقاء والأصدقاء في مختلف أنحاء العالم، من خلال مساهمات القوات المسلحة الأردنية في مهام حفظ السلام الدولية، إضافة إلى المهام والواجبات الإنسانية والطبية التي تقوم بها في مختلف مناطق العالم.
واشتمل الحفل على مادة فلمية عن سيرة جلالة الملك، إلى جانب قصائد شعرية، عبّر خلالها منتسبو الوحدة عن فرحتهم بهذه المناسبة العزيزة، متمنين لجلالته دوام الصحة والعافية، وداعين الله عز وجل أن يحفظه ويمده بالقوة والعزيمة لمواصلة مسيرته المباركة.
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