وحدة الطائرات العامودية الأردنية الكونغو/2 تغادر إلى أرض المهمة

10:13 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/763514 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- غادرت يوم أمس الجمعة، من قاعدة الملك عبد الله الثاني الجوية، وحدة الطائرات العامودية الأردنية الكونغو/2 متجهة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، لتتولى مهامها ضمن قوات حفظ السلام الدولية. اضافة اعلان





وأكد مدير العمليات الجوية أن الوحدة استكملت جميع متطلبات الإعداد والتأهيل الفني والعملياتي، وتتمتع بدرجة عالية من الجاهزية لتنفيذ المهام الموكلة إليها ضمن مسرح العمليات، والتي تشمل الإسناد الجوي، والنقل العملياتي، والإخلاء الطبي، والدعم اللوجستي، بما يتوافق مع قواعد الاشتباك وتعليمات بعثة الأمم المتحدة.



فيما عادت إلى أرض الوطن اليوم السبت وحدة الطائرات العامودية الأردنية الكونغو/1، بعد أن أنهت مدة مشاركتها ونفذت واجباتها الموكلة إليها بكفاءة واقتدار.



وتأتي مشاركة القوات المسلحة الأردنية في مهام حفظ السلام الدولية تجسيداً لالتزامها الراسخ بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار العالمي، وبما يعكس المستوى الاحترافي والقدرات المتقدمة التي يتمتع بها منتسبوها.





تم نسخ الرابط





