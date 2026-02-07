وحدة الطائرات العامودية الأردنية الكونغو/2 تغادر إلى أرض المهمة

وأكد مدير العمليات الجوية أن الوحدة استكملت جميع متطلبات الإعداد والتأهيل الفني والعملياتي، وتتمتع بدرجة عالية من الجاهزية لتنفيذ المهام الموكلة إليها ضمن مسرح العمليات، والتي تشمل الإسناد الجوي، والنقل العملياتي، والإخلاء الطبي، والدعم اللوجستي، بما يتوافق مع قواعد الاشتباك وتعليمات بعثة الأمم المتحدة.
فيما عادت إلى أرض الوطن اليوم السبت وحدة الطائرات العامودية الأردنية الكونغو/1، بعد أن أنهت مدة مشاركتها ونفذت واجباتها الموكلة إليها بكفاءة واقتدار.
وتأتي مشاركة القوات المسلحة الأردنية في مهام حفظ السلام الدولية تجسيداً لالتزامها الراسخ بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار العالمي، وبما يعكس المستوى الاحترافي والقدرات المتقدمة التي يتمتع بها منتسبوها.
