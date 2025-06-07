وحدة الطائرات العمودية الأردنية في الكونغو تحتفل بالعيد

ونقل قائد الوحدة تهنئة ومباركة رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، خلال لقائه مرتبات الوحدة، مشيداً بروح الانضباط والالتزام التي يتحلى بها أفراد الوحدة في أداء واجبهم الإنساني.
وأشار إلى أن ما تبذله الوحدة من أدوار وجهود متميزة في أرض المهمة، يسهم في إيصال رسالة القوات المسلحة الأردنية الإنسانية والمنطلقة من ثوابت الدولة الأردنية في تعزيز السلم والأمن الدولي.
يشار إلى أن مشاركة وحدة الطائرات العمودية الأردنية في الكونغو تُعد الأولى من نوعها على مستوى مشاركات الأردن في المهام الجوية ضمن قوات حفظ السلام، ما يعكس التزام المملكة بدعم ومساندة الشعوب المتضررة من النزاعات، ويعزز جهود الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
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