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وحدة تأمين صحي جديدة في "نقابة الصحفيين"

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
 
الإثنين، 05-05-2025 05:02 م

الوكيل الإخباري-   قرر مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين خلال جلسة خاصة عقدها اليوم الاثنين، البدء بمفاوضات مع شركة التأمين الصحي السابقة "ميدنت" لتسوية جميع الالتزامات المالية المتعلقة ببراءة الذمة، وبما يضمن إنهاء هذا الملف وفق الأطر القانونية والمالية السليمة.

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كما أقر المجلس إنشاء وحدة متخصصة للتأمين الصحي، تهدف إلى تطوير خدمات التأمين المقدمة للزميلات والزملاء، وتعزيز كفاءتها وبما يتناسب مع تطلعات الهيئة العامة للنقابة.


وانتخب المجلس لجنة التأمين الصحي برئاسة الزميل رياض منصور، وعضوية الزميلة جيهان الكباريتي، والزملاء عامر التعمري، وعبد الرحمن حمدان، وعيسى شقفة، حيث ستتولى اللجنة مهمة الإشراف على ملف التأمين الصحي ومتابعة جميع التطورات ذات الصلة، في إطار تعزيز العمل المؤسسي.

 
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