وحدة تأمين صحي جديدة في "نقابة الصحفيين"

كما أقر المجلس إنشاء وحدة متخصصة للتأمين الصحي، تهدف إلى تطوير خدمات التأمين المقدمة للزميلات والزملاء، وتعزيز كفاءتها وبما يتناسب مع تطلعات الهيئة العامة للنقابة.
وانتخب المجلس لجنة التأمين الصحي برئاسة الزميل رياض منصور، وعضوية الزميلة جيهان الكباريتي، والزملاء عامر التعمري، وعبد الرحمن حمدان، وعيسى شقفة، حيث ستتولى اللجنة مهمة الإشراف على ملف التأمين الصحي ومتابعة جميع التطورات ذات الصلة، في إطار تعزيز العمل المؤسسي.
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