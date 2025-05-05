وحدة تأمين صحي جديدة في "نقابة الصحفيين"

الوكيل الإخباري- قرر مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين خلال جلسة خاصة عقدها اليوم الاثنين، البدء بمفاوضات مع شركة التأمين الصحي السابقة "ميدنت" لتسوية جميع الالتزامات المالية المتعلقة ببراءة الذمة، وبما يضمن إنهاء هذا الملف وفق الأطر القانونية والمالية السليمة.

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كما أقر المجلس إنشاء وحدة متخصصة للتأمين الصحي، تهدف إلى تطوير خدمات التأمين المقدمة للزميلات والزملاء، وتعزيز كفاءتها وبما يتناسب مع تطلعات الهيئة العامة للنقابة.