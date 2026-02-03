الثلاثاء 2026-02-03 10:17 م

وحدة متخصصة لتلقي شكاوى النساء في النقل العام

الوكيل الإخباري-   أكّد وزير النقل، نضال القطامين، أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة نقل حديثة وآمنة عبر توظيف التكنولوجيا، وتطبيق أنظمة المراقبة والتتبع، وبناء شراكات فاعلة مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة.

وقال القطامين، خلال رعايته إطلاق مؤسسة الاقتصاد النسوي مشروع "وصلنا بالسلامة" الممول من صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لإنهاء العنف ضد المرأة، بمشاركة جهات رسمية ومؤسسات مجتمع مدني وخبراء وأصحاب اختصاص في مجالات النقل والسلامة المجتمعية، أن تعزيز سلامة المرأة في وسائل النقل العام لم يعد مسألة خدمية فحسب، بل أولوية تنموية واقتصادية تسهم في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل ومساعدتها للحصول على وظائف، وبما يتوافق مع توجهات منظمة العمل الدولية في هذا السياق.


وأعلن عن التوجه لإنشاء وحدة متخصصة في هيئة تنظيم النقل البري تعنى بتلقي شكاوى النساء المتعلقة باستخدام وسائل النقل العام، مبينا أن الوحدة الجديدة ستعمل وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال حماية المرأة في منظومات النقل، وستضم كوادر مدربة للتعامل المهني مع الشكاوى والبلاغات، بما يضمن السرية وسرعة الاستجابة والتنسيق مع الجهات المختصة.

 
 


