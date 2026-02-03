وحدة متخصصة لتلقي شكاوى النساء في النقل العام

وقال القطامين، خلال رعايته إطلاق مؤسسة الاقتصاد النسوي مشروع "وصلنا بالسلامة" الممول من صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لإنهاء العنف ضد المرأة، بمشاركة جهات رسمية ومؤسسات مجتمع مدني وخبراء وأصحاب اختصاص في مجالات النقل والسلامة المجتمعية، أن تعزيز سلامة المرأة في وسائل النقل العام لم يعد مسألة خدمية فحسب، بل أولوية تنموية واقتصادية تسهم في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل ومساعدتها للحصول على وظائف، وبما يتوافق مع توجهات منظمة العمل الدولية في هذا السياق.
وأعلن عن التوجه لإنشاء وحدة متخصصة في هيئة تنظيم النقل البري تعنى بتلقي شكاوى النساء المتعلقة باستخدام وسائل النقل العام، مبينا أن الوحدة الجديدة ستعمل وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال حماية المرأة في منظومات النقل، وستضم كوادر مدربة للتعامل المهني مع الشكاوى والبلاغات، بما يضمن السرية وسرعة الاستجابة والتنسيق مع الجهات المختصة.
-
أخبار متعلقة
-
وزارة التخطيط: بدء عملية إعداد التقرير الوطني الطوعي الثالث 2026
-
إحالة 25 ممارسا مخالفا لمهنة طب الأسنان إلى المدعي العام
-
الجرائم الإلكترونية تُحذّر من شراء الذهب عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي
-
طابع بريدي تذكاري بعنوان "الذكرى المئوية للاتحاد الدولي لهواة جمع الطوابع"
-
والدة الطفلة ملك: هذا السبب الحقيقي في وفاة ابنتي
-
مدير الخدمات الطبية: مجمع خلدا لطب الأسنان سيخفف الضغط عن المدينة الطبية
-
حادث صهريج غاز على طريق تتن وإغلاق السير بالاتجاهين
-
"الوطني لحقوق الإنسان" ينعى أحمد عبيدات