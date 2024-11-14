وداع بعثة العمرة العسكرية 20

وجرى في كلية الأمير حسن للعلوم الإسلامية، اليوم الخميس، وداع بعثة العمرة العسكرية رقم/ 20 والمتجهة إلى الديار المقدسة لأداء مناسك العمرة لهذا العام.
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