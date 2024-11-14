وداع بعثة العمرة العسكرية 20

الوكيل الإخباري- قال رئيس بعثة العمرة العسكرية نائب رئيس جامعة مؤتة للشؤون العسكرية خلال وداع البعثة: “إن تسيير البعثات العسكرية لأداء مناسك العمرة، هي إحدى السنن الحميدة التي استنتها القيادة الهاشمية، وحرصت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي على تنفيذها من خلال بعثات الحج والعمرة السنوية لمنتسبي القوات المسلحة، والذي يعكس تقدير واهتمام القيادة الهاشمية الحكيمة على تيسير الشعائر الإسلامية لأبناء القوات المسلحة الأردنية”.

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