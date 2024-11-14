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وداع بعثة العمرة العسكرية 20

شعار القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية
الخميس، 14-11-2024 07:49 م

الوكيل الإخباري-    قال رئيس بعثة العمرة العسكرية نائب رئيس جامعة مؤتة للشؤون العسكرية خلال وداع البعثة: “إن تسيير البعثات العسكرية لأداء مناسك العمرة، هي إحدى السنن الحميدة التي استنتها القيادة الهاشمية، وحرصت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي على تنفيذها من خلال بعثات الحج والعمرة السنوية لمنتسبي القوات المسلحة، والذي يعكس تقدير واهتمام القيادة الهاشمية الحكيمة على تيسير الشعائر الإسلامية لأبناء القوات المسلحة الأردنية”.

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وجرى في كلية الأمير حسن للعلوم الإسلامية، اليوم الخميس، وداع بعثة العمرة العسكرية رقم/ 20 والمتجهة إلى الديار المقدسة لأداء مناسك العمرة لهذا العام.

 
gnews

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