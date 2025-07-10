ورشة بلواء الطيبة حول مكافحة مرض العفن البني على اللوزيات

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية زراعة لواء الطيبة، اليوم الخميس، ورشة تدريبية بمشاركة مزارعين حول الإدارة المتكاملة لمرض لفحة العفن البني على اللوزيات.

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وعرضت رئيس شعبة الإرشاد في المديرية المهندسة وصفية ابو سمرة، خلال الورشة التي أقيمت بفرع مركز الصندوق الهاشمي، مسببات مرض العفن البني "المونيلينيا"، والعوامل والظروف المحفزة على الإصابة وأعراض المرض والأوقات الحرجة للإصابة في مراحل نمو النبات، وأهمية الإدارة والمكافحة المتكاملة.