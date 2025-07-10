ورشة بلواء الطيبة حول مكافحة مرض العفن البني على اللوزيات

وعرضت رئيس شعبة الإرشاد في المديرية المهندسة وصفية ابو سمرة، خلال الورشة التي أقيمت بفرع مركز الصندوق الهاشمي، مسببات مرض العفن البني "المونيلينيا"، والعوامل والظروف المحفزة على الإصابة وأعراض المرض والأوقات الحرجة للإصابة في مراحل نمو النبات، وأهمية الإدارة والمكافحة المتكاملة.
وأكدت، أهمية دور المزارع الذي يعتبر خط الدفاع الأول في المكافحة من حيث استخدام الممارسات الزراعية الصحيحة، مثل المراقبة المستمرة والتخلص من الإصابات في الموسم السابق سواء كالأغصان المصابة، واجراء عمليات التقليم والتهوية للأشجار، واتباع الري السفلي، وممارسات الحصاد وما بعد الحصاد السليمة في التعبئة والتخزين للمنتجات .
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