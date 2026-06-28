ورشة تدريبية بالمياه لتفعيل بطاقة البئر الخاصة الإلكترونية

وحسب بيان وزارة المياه والري اليوم الأحد، هدفت الورشة إلى تفعيل خدمة "بطاقة البئر الخاصة الإلكترونية" تماشيا مع قرارات مجلس الوزراء لعام 2024، وضمن خارطة الطريق لتكنولوجيا المعلومات لقطاع المياه 2025–2030.
وتناولت الورشة تدريب المشاركين على الآلية الجديدة لإصدار وتفعيل البطاقة وشرح أدوارهم في متابعة الطلبات وتزويد النظام بالبيانات اللازمة.
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