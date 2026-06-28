ورشة تدريبية بالمياه لتفعيل بطاقة البئر الخاصة الإلكترونية

الوكيل الإخباري- عقدت سلطة المياه ورشة تدريبية متخصصة لضباط ارتباط من عدة جهات رسمية، بدعم من مشروع حوكمة قطاع المياه الممول من الحكومة الأميركية، شملت وزارات الزراعة والعمل ودائرة الأراضي والمساحة ومؤسسة الإقراض الزراعي وشركات المياه.

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وحسب بيان وزارة المياه والري اليوم الأحد، هدفت الورشة إلى تفعيل خدمة "بطاقة البئر الخاصة الإلكترونية" تماشيا مع قرارات مجلس الوزراء لعام 2024، وضمن خارطة الطريق لتكنولوجيا المعلومات لقطاع المياه 2025–2030.