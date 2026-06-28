الأحد 2026-06-28 02:15 م

ورشة تدريبية بالمياه لتفعيل بطاقة البئر الخاصة الإلكترونية

وزارة المياه
وزارة المياه
 
الأحد، 28-06-2026 01:08 م

الوكيل الإخباري-   عقدت سلطة المياه ورشة تدريبية متخصصة لضباط ارتباط من عدة جهات رسمية، بدعم من مشروع حوكمة قطاع المياه الممول من الحكومة الأميركية، شملت وزارات الزراعة والعمل ودائرة الأراضي والمساحة ومؤسسة الإقراض الزراعي وشركات المياه.

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وحسب بيان وزارة المياه والري اليوم الأحد، هدفت الورشة إلى تفعيل خدمة "بطاقة البئر الخاصة الإلكترونية" تماشيا مع قرارات مجلس الوزراء لعام 2024، وضمن خارطة الطريق لتكنولوجيا المعلومات لقطاع المياه 2025–2030.


وتناولت الورشة تدريب المشاركين على الآلية الجديدة لإصدار وتفعيل البطاقة وشرح أدوارهم في متابعة الطلبات وتزويد النظام بالبيانات اللازمة.

 
 


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