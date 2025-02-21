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ورشة تدريبية حول إدارة المناحل الشتوية في زراعة الطيبة

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 21-02-2025 01:55 م

الوكيل الإخباري-   نظمت مديرية زراعة لواء الطيبة غربي إربد، أمس الخميس، ورشة تدريبية تناولت إدارة المناحل في فصل الشتاء، بمشاركة مجموعة من مربي النحل.

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وأكد مدير زراعة الطيبة المهندس فراس بني عيسى، خلال افتتاح الورشة بقاعة مركز الصندوق الهاشمي للتنمية، أهمية الورشة في مجال التوعية بالأسس الحديثة لتربية النحل وكيفية معالجة الآفات التي تفتك بالنحل وتنمية مهارات النحالين، إضافة الى الوقوف على أبرز المعوقات التي تواجههم، مشيرا إلى ما توليه وزارة الزراعة من اهتمام في تطوير القطاع الزراعي وتشجيع المشروعات الإنتاجية المدرة للدخل .

بدوره، عرض رئيس شعبة الإنتاج الحيواني بمديرية زراعة إربد الدكتور عثمان جرادات، للتحديات التي تواجه مهنة تربية النحل وأهمية تدريب وتطوير قدرات النحالين على إدارة المناحل للحفاظ على جودة العسل المنتج.

وأشار إلى أهم الأساليب العلمية الحديثة في مجال تربية النحل وطرق مكافحة آفات النحل وأهمها الدبور الأحمر، والاجراءات السليمة لإدارة المنحل وتجاوز الظروف المناخية خاصة في فصل الشتاء، لافتاً إلى ضرورة مواكبة النحالين لتلك الأساليب لغاية تحسين جودة المنتج ورفع كمياته.

وتخلل الورشة نقاش حول المشكلات التي تواجه مربي النحل وتأثيرات التغيرات المناخية، وطرق مكافحة الآفات المحتملة، والحاجة لأوجه الدعم لقطاع النحالين.

 
gnews

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