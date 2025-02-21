ورشة تدريبية حول إدارة المناحل الشتوية في زراعة الطيبة

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية زراعة لواء الطيبة غربي إربد، أمس الخميس، ورشة تدريبية تناولت إدارة المناحل في فصل الشتاء، بمشاركة مجموعة من مربي النحل.

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