ورشة تدريبية حول إدارة المناحل الشتوية في زراعة الطيبة

بدوره، عرض رئيس شعبة الإنتاج الحيواني بمديرية زراعة إربد الدكتور عثمان جرادات، للتحديات التي تواجه مهنة تربية النحل وأهمية تدريب وتطوير قدرات النحالين على إدارة المناحل للحفاظ على جودة العسل المنتج.
وأشار إلى أهم الأساليب العلمية الحديثة في مجال تربية النحل وطرق مكافحة آفات النحل وأهمها الدبور الأحمر، والاجراءات السليمة لإدارة المنحل وتجاوز الظروف المناخية خاصة في فصل الشتاء، لافتاً إلى ضرورة مواكبة النحالين لتلك الأساليب لغاية تحسين جودة المنتج ورفع كمياته.
وتخلل الورشة نقاش حول المشكلات التي تواجه مربي النحل وتأثيرات التغيرات المناخية، وطرق مكافحة الآفات المحتملة، والحاجة لأوجه الدعم لقطاع النحالين.
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