ورشة تدريبية في التصوير الفوتوغرافي لمعلمي برنامج بيتك

وجاءت الورشة في إطار تطوير التعليم المهني والتقني، ورفع كفايات المعلمين، ومواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل.
وقدّم الورشة أستاذ التصوير الفوتوغرافي الدكتور قاسم الشقران، والذي عرض لأساسيات ومبادئ التصوير من الجانبين النظري والتطبيقي.
وشارك في الورشة 23 معلمًا ومعلمة من مدارس قصبة إربد، بحضور مشرفي الاختصاص، واختُتمت بنقاش تفاعلي أكد خلاله المشاركون أهمية الورشة وأثرها في تطوير أدائهم المهني.
