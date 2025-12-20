السبت 2025-12-20 10:22 م

ورشة تدريبية في التصوير الفوتوغرافي لمعلمي برنامج بيتك

ورشة تدريبية في التصوير الفوتوغرافي لمعلمي برنامج بيتك
ورشة تدريبية في التصوير الفوتوغرافي لمعلمي برنامج بيتك
السبت، 20-12-2025 09:42 م
الوكيل الإخباري-  نفّذت مديرية التربية والتعليم للواء قصبة إربد، بالتعاون مع جامعة اليرموك اليوم السبت، ورشة تدريبية في التصوير الفوتوغرافي لمعلمي برنامج (BTEC).اضافة اعلان


وجاءت الورشة في إطار تطوير التعليم المهني والتقني، ورفع كفايات المعلمين، ومواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل.

وقدّم الورشة أستاذ التصوير الفوتوغرافي الدكتور قاسم الشقران، والذي عرض لأساسيات ومبادئ التصوير من الجانبين النظري والتطبيقي.

وشارك في الورشة 23 معلمًا ومعلمة من مدارس قصبة إربد، بحضور مشرفي الاختصاص، واختُتمت بنقاش تفاعلي أكد خلاله المشاركون أهمية الورشة وأثرها في تطوير أدائهم المهني.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

رئيس وزراء لبنان: نقترب من إتمام المرحلة الأولى من حصر سلاح حزب الله

عربي ودولي رئيس وزراء لبنان: نقترب من إتمام المرحلة الأولى من حصر سلاح حزب الله

"فرسان المناعة".. مبادرة للتوعية ببرنامج التطعيم الوطني

أخبار محلية "فرسان المناعة".. مبادرة للتوعية ببرنامج التطعيم الوطني

ورشة تدريبية في التصوير الفوتوغرافي لمعلمي برنامج بيتك

أخبار محلية ورشة تدريبية في التصوير الفوتوغرافي لمعلمي برنامج بيتك

الأردنية للطيران تطلق عرضًا خياليًا بمناسبة الأعياد ونهاية السنة: 10 تذاكر بسعر لا يُفوت

أخبار الشركات الأردنية للطيران تطلق عرضًا خياليًا بمناسبة الأعياد ونهاية السنة: 10 تذاكر بسعر لا يُفوت

برنامج تدريبي لتطوير المهارات الشخصية في إربد

أخبار محلية برنامج تدريبي لتطوير المهارات الشخصية في إربد

الاتحاد الأردني لكرة القدم يخرج عن صمته فيما يتعلق بالأخطاء التحكيمية في النهائي

أخبار محلية الاتحاد الأردني لكرة القدم يخرج عن صمته فيما يتعلق بالأخطاء التحكيمية في النهائي

دور الشباب في التحديث السياسي.. محاضرة في "عجلون الوطنية"

أخبار محلية دور الشباب في التحديث السياسي.. محاضرة في "عجلون الوطنية"

ورشة تدريبية لتعزيز مفاهيم السياحة المستدامة

أخبار محلية ورشة تدريبية لتعزيز مفاهيم السياحة المستدامة



 






الأكثر مشاهدة