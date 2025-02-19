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ورشة تدريبية في المفرق حول المرونة في بيئة العمل

المفرق
المفرق
الأربعاء، 19-02-2025 07:39 م

الوكيل الإخباري-    نفذ مركز شابات المنشية ورشة تدريبية بعنوان "المرونة في بيئة العمل"، ضمن "برنامج حضور" الذي تنفذه وزارة الشباب بالتعاون مع هيئة أجيال السلام، بمشاركة 15 شابة.

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وقالت مديرية شباب المفرق في بيان اليوم الأربعاء، إن الورشة هدفت إلى تمكين الشابات من تطوير مهاراتهن النفسية والاجتماعية وتعزيز قدرتهن على التعامل مع بيئة العمل وتحقيق الرفاه النفسي والاجتماعي.

 
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