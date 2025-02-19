ورشة تدريبية في المفرق حول المرونة في بيئة العمل

وقالت مديرية شباب المفرق في بيان اليوم الأربعاء، إن الورشة هدفت إلى تمكين الشابات من تطوير مهاراتهن النفسية والاجتماعية وتعزيز قدرتهن على التعامل مع بيئة العمل وتحقيق الرفاه النفسي والاجتماعي.
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