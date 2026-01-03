السبت 2026-01-03 05:20 م

ورشة تدريبية في جرش حول التغير المناخي

ب
جانب من الورشة
السبت، 03-01-2026 03:59 م

الوكيل الإخباري- عقدت جمعية دبين للتنمية البيئية، اليوم السبت، ورشة تدريبية في محافظة جرش بعنوان: "عين المجتمع على اتفاق باريس بعد 10 سنوات".

وقال رئيس لجنة بلدية جرش محمد بني ياسين، إن قضية التغير المناخي لم تعد ترفا فكريا، وإن نجاح السياسات المناخية يتطلب شراكة فاعلة مع مؤسسات المجتمع المحلي، مشيرا إلى جهود البلدية خلال المنخفضات الجوية الأخيرة من خلال تنظيف المناهل والعبارات للحد من المخاطر.


من جهتها، أوضحت المديرة التنفيذية للجمعية هلا مراد، أن الورشة ناقشت قضايا التغير المناخي بوصفها من أبرز التحديات العالمية والمحلية، مع التركيز على دور البلديات في مواجهتها، مؤكدة أن النشاط يهدف إلى تعزيز العمل المناخي الاستباقي والتنسيق بين البلديات لتنفيذ مبادرات مشتركة.


وتناولت الورشة اتفاقية باريس للمناخ وأهدافها في خفض الانبعاثات والتكيف مع آثار التغير المناخي، إضافة إلى أهمية التعاون الدولي والتمويل لدعم الدول النامية.


وأوصى المشاركون من بلديتي الزرقاء وجرش وهيئة شباب كلنا الأردن بضرورة بني حلول ذكية، وتوسيع نطاق العمل المناخي ليشمل جميع البلديات عبر تبادل الخبرات والاستراتيجيات.

 
 


