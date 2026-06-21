ورشة تشاورية بالعقبة تبحث تعزيز المشاركة السياسية وتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجالس المحلية

الوكيل الإخباري- عقد المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، ورشة تشاورية لإقليم الجنوب حول تعزيز المشاركة السياسية وتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في منظومة الإدارة المحلية، وذلك ضمن مشروع " تعزيز أصوات الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل حوكمة محلية دامجة"، بدعم من حكومة مملكة الدنمارك.

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وجمعت الورشة نحو 90 مشاركا ومشاركة من الأشخاص ذوي الإعاقة وممثلين وممثلات عن منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وأعضاء من مجلسي الأعيان والنواب، بتمثيل من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية والمركز الوطني لحقوق الإنسان وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومجلس محافظة العقبة والائتلاف الأردني لذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني إلى جانب خبراء وناشطين وناشطات من مختلف محافظات إقليم الجنوب.