ورشة تشاورية بالعقبة تبحث تعزيز المشاركة السياسية وتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجالس المحلية

وجمعت الورشة نحو 90 مشاركا ومشاركة من الأشخاص ذوي الإعاقة وممثلين وممثلات عن منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وأعضاء من مجلسي الأعيان والنواب، بتمثيل من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية والمركز الوطني لحقوق الإنسان وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومجلس محافظة العقبة والائتلاف الأردني لذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني إلى جانب خبراء وناشطين وناشطات من مختلف محافظات إقليم الجنوب.
وهدفت الورشة إلى توفير مساحة حوارية تشاركية لمناقشة التحديات التشريعية والمؤسسية والبيئية التي تؤثر في المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة وتمثيلهم ضمن منظومة الإدارة المحلية والاستماع إلى آرائهم وتجاربهم وأولوياتهم بشكل مباشر، بما يسهم في بلورة توصيات عملية تدعم بناء منظومة إدارة محلية أكثر شمولا واستجابة للحقوق مع التركيز على التحديات التي تواجه المرأة بشكل عام وذوات الإعاقة بشكل خاص في التمثيل السياسي.
-
أخبار متعلقة
-
نقيب المهندسين الزراعيين يبحث تعزيز التعاون مع السفير الصيني
-
"النقل البري" تطلق خطوطا مباشرة من جرش والسلط إلى مدينة الحسين الطبية
-
الفراية يزور جسر الملك حسين ويعلن عن مشاريع تطوير جديدة
-
الأمير غازي بن محمد يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك
-
موسيقات القوات المسلحة تقدم عرضا أمام الجماهير المؤازرة للنشامى في سان فرانسيسكو
-
الجيش يحبط محاولة تسلل 5 أشخاص عبر الواجهة الحدودية الشمالية
-
جلسة لمجلس الوزراء بالزرقاء اليوم الأحد
-
الحكومة: تنفيذ أحكام الإعدام بحق 6 محكومين فجر اليوم