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ورشة تشاورية بالعقبة تبحث تعزيز المشاركة السياسية وتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجالس المحلية

قالت دائرة الأرصاد الجوية، الثلاثاء، إن الطقس سيكون صيفيا معتدلا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا، خاصة في منا
العقبة
 
الأحد، 21-06-2026 12:28 م

الوكيل الإخباري-   عقد المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، ورشة تشاورية لإقليم الجنوب حول تعزيز المشاركة السياسية وتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في منظومة الإدارة المحلية، وذلك ضمن مشروع " تعزيز أصوات الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل حوكمة محلية دامجة"، بدعم من حكومة مملكة الدنمارك.

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وجمعت الورشة نحو 90 مشاركا ومشاركة من الأشخاص ذوي الإعاقة وممثلين وممثلات عن منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وأعضاء من مجلسي الأعيان والنواب، بتمثيل من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية والمركز الوطني لحقوق الإنسان وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومجلس محافظة العقبة والائتلاف الأردني لذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني إلى جانب خبراء وناشطين وناشطات من مختلف محافظات إقليم الجنوب.


وهدفت الورشة إلى توفير مساحة حوارية تشاركية لمناقشة التحديات التشريعية والمؤسسية والبيئية التي تؤثر في المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة وتمثيلهم ضمن منظومة الإدارة المحلية والاستماع إلى آرائهم وتجاربهم وأولوياتهم بشكل مباشر، بما يسهم في بلورة توصيات عملية تدعم بناء منظومة إدارة محلية أكثر شمولا واستجابة للحقوق مع التركيز على التحديات التي تواجه المرأة بشكل عام وذوات الإعاقة بشكل خاص في التمثيل السياسي.

 
 


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