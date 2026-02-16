ورشة تعريفية بمعايير اعتماد البرامج التدريبية الطبية

الإثنين 2026-02-16 10:51 م

الوكيل الإخباري-    نظمت جمعية المستشفيات الخاصة بالتعاون مع المجلس الطبي الأردني اليوم الاثنين، ورشة تعريفية حول معايير اعتماد البرامج التدريبية الجديدة التي أقرها المجلس، بمشاركة مديري التدريب ورؤساء الاختصاص في المستشفيات الخاصة.

وأكد رئيس الجمعية الدكتور فوزي الحموري أهمية الورشة في تعزيز جودة التدريب الطبي ومواءمته مع المعايير الوطنية والدولية، وبما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الطبية والتوسع ببرامج الإقامة في المستشفيات الخاصة، والذي يعد ضرورة في ظل ازدياد أعداد طلبة الطب على مقاعد الدراسة إلى أرقام كبيرة تتجاوز 30 ألف طالب، محذرا من عدم القدرة على استيعاب الخريجين سواء للتدريب أو العمل.

 
 


