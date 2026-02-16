ورشة تعريفية بمعايير اعتماد البرامج التدريبية الطبية

وأكد رئيس الجمعية الدكتور فوزي الحموري أهمية الورشة في تعزيز جودة التدريب الطبي ومواءمته مع المعايير الوطنية والدولية، وبما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الطبية والتوسع ببرامج الإقامة في المستشفيات الخاصة، والذي يعد ضرورة في ظل ازدياد أعداد طلبة الطب على مقاعد الدراسة إلى أرقام كبيرة تتجاوز 30 ألف طالب، محذرا من عدم القدرة على استيعاب الخريجين سواء للتدريب أو العمل.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يدين اقتحام عضو كنيست للمسجد الأقصى ويعتبره خرقا فاضحا للقانون الدولي
-
الملك يؤكد لستارمر موقف الأردن الرافض للإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية
-
القوات المسلحة تقوم بإجلاء الدفعة (24) من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة
-
الديوان الملكي يعزي عشائر العجولين والشوابكة والمساعدة
-
حملة تبرع بالدم في إربد غدا
-
وزير العمل يبحث زيادة الاستفادة من الكفاءات الأردنية في السوق القطري
-
محافظ الزرقاء يؤكد ضرورة التزام التجار بسلامة الغذاء وجودته
-
الشواربة يوجه برفع الجاهزية وزيادة إنتاج اللحوم والدواجن استعدادا لشهر رمضان