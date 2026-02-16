ورشة تعريفية بمعايير اعتماد البرامج التدريبية الطبية

الوكيل الإخباري- نظمت جمعية المستشفيات الخاصة بالتعاون مع المجلس الطبي الأردني اليوم الاثنين، ورشة تعريفية حول معايير اعتماد البرامج التدريبية الجديدة التي أقرها المجلس، بمشاركة مديري التدريب ورؤساء الاختصاص في المستشفيات الخاصة.

