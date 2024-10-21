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الوكيل الإخباري- نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتنسيق والتعاون مع جمعية اتحاد الجامعات الأردنية لمكافحة التبغ والتدخين ورشة تعريفية لعمداء شؤون الطلبة في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية والخاصة، وذلك في مدرج المرحوم الأستاذ الدكتور ناصر الدين الأسد في حرم الوزارة. اضافة اعلان





وقد تم خلال الورشة التعريفية تقديم شرح تفصيلي وتعريفي عن جمعية اتحاد الجامعات الأردنية لمكافحة التبغ والتدخين، والتي تم إنشاؤها في العام 2015 بهدف التصدي لظاهرة الإدمان على التدخين بين الطلبة في الجامعات والكليات الأردنية، وتضم في عضويتها حتى اللحظة عشرة جامعات رسمية، إضافةً إلى عشرة جامعات خاصة، وكلية جامعية واحدة،



وتسعى الجمعية إلى تفعيل قانون الصحة العامة لعام 2018 وتعديلاته التي تمت في العام 2017، والذي نص على منع التدخين في الأماكن العامة ومن ضمنها الجامعات، وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة والفعاليات المختلفة التي قامت الجمعية بتنظيمها في مختلف الجامعات الأعضاء فيها مثل بث الرسائل التوعوية باستخدام مختلف وسائل الإعلام الجامعية، ومنصات التواصل الإجتماعي، واستحداث عيادات لمعالجة الإدمان على التدخين والتبغ، إضافةً إلى إقامة الأنشطة التي تهدف إلى توعية طلبة الجامعات وأعضاء هيئة التدريس فيها بخطر التدخين وأثره المدمر المتوقع مستقبلاً على النظام الصحي في الأردن، كما تم خلال الورشة استعراض استراتيجية الجمعية في مكافحة التدخين في الجامعات، والتي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التدخين للأعوام 2024-2030، والتي أعدتها وزارة الصحة وشاركت الجمعية في صياغتها.



وفي ختام الورشة شارك جميع الحاضرين في مناقشة الآليات المختلفة التي يمكن أن تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات بتطبيقها للحد من هذه الظاهرة، حيث سيتم رفع التوصيات التي تم التوصل إليها إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.