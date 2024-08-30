ورشة تناقش ملف ترشيح محمية العقبة البحرية لمواقع التراث العالمي

وشارك في الورشة وزير السياحة والآثار مكرم القيسي ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز، ومحافظ العقبة خالد الحجاج وقائد القوة البحرية الملكية العقيد هشام الجراح ومدير عام دائرة الآثار العامة فادي بلعاوي، إضافة إلى عدد من أعضاء لجنة إعداد ملف الترشيح، وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وخبراء، ومشاركة واسعة من المجتمع المحلي.
وأكد الفايز، في كلمته الافتتاحية، أهمية محمية العقبة البحرية كواحدة من المواقع البيئية الفريدة في المملكة، مشيرا إلى الجهود الكبيرة التي بذلت لضمان مطابقة الملف لمعايير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وإبراز القيم العالمية الاستثنائية للمحمية.
ولفت إلى أن الورشة تعد خطوة تندرج ضمن جهود المملكة للحفاظ على التنوع البيئي والثروات البحرية الفريدة التي تتميز بها منطقة العقبة.
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