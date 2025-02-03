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ورشة توعوية بالنظام المعدل لنظام المصاريف والمخصصات الضريبية

جانب من الورشية
جانب من الورشة
الإثنين، 03-02-2025 04:32 م

الوكيل الإخباري-    نظمت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" ورشة توعوية لمناقشة النظام المعدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات الضريبية، بحضور عدد من ممثلي شركات القطاع.

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وبحسب بيان للجمعية اليوم الإثنين، هدفت الورشة الى توضيح التعديلات الجديدة التي ستؤثر على آلية قبول المصاريف والنفقات ضريبياً، وتقديم إرشادات للمكلفين لضمان الامتثال للمتطلبات الجديدة قبل دخولها حيز التنفيذ في الأول من نيسان 2025.

وقال الرئيس التنفيذي للجمعية المهندس نضال البيطار، إن هذه الجلسة تأتي في إطار الدور الذي تضطلع به الجمعية لدعم شركات القطاع في فهم المستجدات التشريعية والمالية التي تؤثر على أعمالها، مشيراً إلى أن الجمعية تسعى إلى تعزيز وعي الشركات بالتعديلات القانونية والتنظيمية لضمان توافقها مع المتطلبات الجديدة.

 
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