ورشة توعوية بالنظام المعدل لنظام المصاريف والمخصصات الضريبية

الوكيل الإخباري- نظمت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" ورشة توعوية لمناقشة النظام المعدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات الضريبية، بحضور عدد من ممثلي شركات القطاع.

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