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ورشة توعوية بمركز فوعرا حول حوادث السير وأسبابها

تعبيرية
تعبيرية
 
السبت، 05-07-2025 08:30 م

الوكيل الإخباري-    نظم المركز الصيفي لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة فوعرا في مسجد أهل الخير، اليوم السبت، ورشة توعوية حول حوادث السير وأسبابها، وذلك ضمن سلسلة الأنشطة اللامنهجية الهادفة للمركز في تعزيز الوعي لدى الطلبة.

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وقال مدير المركز الشيخ عبد السلام البدارنة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، إن حوادث السير تعد من القضايا الخطيرة التي تؤثر على المجتمعات في جميع أنحاء العالم، مؤكدا أن هذه الورشة تهدف إلى زيادة الوعي حول حوادث السير وأسبابها وكيفية تجنبها.

 
 
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