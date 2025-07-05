ورشة توعوية بمركز فوعرا حول حوادث السير وأسبابها

وقال مدير المركز الشيخ عبد السلام البدارنة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، إن حوادث السير تعد من القضايا الخطيرة التي تؤثر على المجتمعات في جميع أنحاء العالم، مؤكدا أن هذه الورشة تهدف إلى زيادة الوعي حول حوادث السير وأسبابها وكيفية تجنبها.
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