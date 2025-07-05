ورشة توعوية بمركز فوعرا حول حوادث السير وأسبابها

الوكيل الإخباري- نظم المركز الصيفي لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة فوعرا في مسجد أهل الخير، اليوم السبت، ورشة توعوية حول حوادث السير وأسبابها، وذلك ضمن سلسلة الأنشطة اللامنهجية الهادفة للمركز في تعزيز الوعي لدى الطلبة.

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