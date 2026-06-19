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ورشة توعوية في الطيبة حول الممارسات الوقائية للحد من حرائق المناطق الزراعية

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إربد
 
الجمعة، 19-06-2026 03:57 م

الوكيل الإخباري-   نظمت مديرية زراعة لواء الطيبة بالتعاون مع مديرية دفاع مدني غرب إربد، أمس الخميس، ورشة توعوية متخصصة تناولت "الممارسات الوقائية للحد من انتشار الحرائق في المناطق الزراعية والغابات"، بمشاركة عدد من المزارعين وممثلي المجتمع المحلي، وذلك في مقر جمعية الطيبة الخيرية.

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وأكد مدير زراعة لواء الطيبة الدكتور هاشم العمري، خلال افتتاح الورشة، أهمية تكثيف الجهود التوعوية للحد من مخاطر الحرائق التي تشهدها المناطق الزراعية خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أن الموسم المطري الغزير في العام الماضي أسهم في نمو كثيف وغير مسبوق للغطاء النباتي والأعشاب، ما أدى إلى تشكل كتلة حيوية جافة وسريعة الاشتعال، تستدعي رفع مستوى الجاهزية والوعي الوقائي.

 
 


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