ورشة توعوية في الطيبة حول الممارسات الوقائية للحد من حرائق المناطق الزراعية

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية زراعة لواء الطيبة بالتعاون مع مديرية دفاع مدني غرب إربد، أمس الخميس، ورشة توعوية متخصصة تناولت "الممارسات الوقائية للحد من انتشار الحرائق في المناطق الزراعية والغابات"، بمشاركة عدد من المزارعين وممثلي المجتمع المحلي، وذلك في مقر جمعية الطيبة الخيرية.

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