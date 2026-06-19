ورشة توعوية في الطيبة حول الممارسات الوقائية للحد من حرائق المناطق الزراعية

وأكد مدير زراعة لواء الطيبة الدكتور هاشم العمري، خلال افتتاح الورشة، أهمية تكثيف الجهود التوعوية للحد من مخاطر الحرائق التي تشهدها المناطق الزراعية خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أن الموسم المطري الغزير في العام الماضي أسهم في نمو كثيف وغير مسبوق للغطاء النباتي والأعشاب، ما أدى إلى تشكل كتلة حيوية جافة وسريعة الاشتعال، تستدعي رفع مستوى الجاهزية والوعي الوقائي.
-
أخبار متعلقة
-
15 جامعة أردنية ضمن أفضل 1500 جامعة عالمية في تصنيف "كيو إس"
-
اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب واجتماع مجلس الجامعة العربية الاثنين في عمّان
-
الملك يرحب بتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران
-
"اليرموك" تفتتح قاعات أكاديمية مطورة في كلية العلوم
-
هيئة شباب كلنا الأردن في إربد تشارك بحملة نظافة في غابات زحر الغربية
-
العقبة تعزز ريادتها اللوجستية بتدشين عمليات شركة "مقطع أيلة" للحلول الرقمية
-
العيسوي يعزي العدوان واللوزي ومنكو والبدارين وخواجا
-
سنابل اليرموك يستضيف الروابده للاحتفال بالإستقلال