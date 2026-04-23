ورشة توعوية في "النقل" حول قانون حماية البيانات الشخصية

03:29 م

الوكيل الإخباري- نظمت وزارة النقل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ورشة عمل حول قانون حماية البيانات الشخصية، برعاية أمين عام "النقل" فارس أبو دية.





وتهدف الورشة التي تم تخصيصها لموظفي وكوادر وزارة النقل، وحضرها من وحدة حماية البيانات الشخصية في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة كل من أمير الحسامي والمهندسة تسنيم الأسعد، إلى تعزيز الثقافة المؤسسية في المجالات القانونية والتنظيمية الحديثة.



ومن جانبها أكدت مديرة وحدة الرقابة في الوزارة سوسن الحاج حمد، في كلمة ألقتها مندوبة عن أمين عام وزارة النقل، أن قانون حماية البيانات الشخصية يُعد من الركائز الأساسية في بناء بيئة رقمية موثوقة، مشيرة إلى أن البيانات لم تعد مجرد معلومات، بل أصبحت أحد أهم الأصول التي تتطلب إدارة واعية وحماية دقيقة.



وأشارت إلى أهمية هذا القانون في تنظيم عمليات جمع البيانات ومعالجتها وتخزينها، بما يكفل صون خصوصية الأفراد ويعزز ثقة المتعاملين مع المؤسسات الحكومية.



وأكدت أن وزارة النقل، وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، تولي هذا الملف أهمية خاصة، إدراكاً منهما لحساسية البيانات التي يتم التعامل معها يومياً، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات، وحرصاً على الالتزام بأفضل الممارسات والمعايير المعتمدة في هذا المجال.



ومن جانبها ألقت رئيس قسم التدقيق والرقابة الفنية / مراقب حماية البيانات الشخصية في وزارة النقل نسرين السيد كلمة أكدت خلالها أنه في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده العالم، أصبحت البيانات الشخصية من أهم الأصول التي تتطلب الحماية والتنظيم لما لها من تأثير مباشر على خصوصية الأفراد وأمنهم وثقتهم في الخدمات الرقمية.



وأشارت إلى أن الورشة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية قانون حماية البيانات الشخصية، وبحث دوره في حماية حقوق الأفراد وتنظيم عمليات جمع المعلومات ومعالجة البيانات، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية ويعزز بيئة رقمية آمنة.



وقدم مسؤول التوعية والتثقيف في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أمير الحسامي عرضاً حول أهمية القانون ومضامينه والآليات التي تضمن حماية البيانات من أي اختراق، ودوره في حماية حقوق الأفراد.





