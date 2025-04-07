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ورشة توعوية لتعزيز ثقافة السلامة العامة في الكرك

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الإثنين، 07-04-2025 05:35 م

الوكيل الإخباري-    عقدت مديرية التربية والتعليم لمنطقة الكرك بالتعاون مع مديرية الأمن العام والدفاع المدني، اليوم الاثنين، ورشة توعوية متخصصة بعنوان: "تمرين درب الأمان" في مدرسة المرج الثانوية المختلطة، بمشاركة لجان المخاطر والأزمات في مديريات التربية في الكرك.

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وأكد مدير التربية سامر المجالي، بحضور مدير مديرية التخطيط بالوزارة محمد عباس، أهمية مثل هذه الورش في تعزيز قدرات العاملين في قطاع التعليم وتمكينهم من التعامل مع حالات الطوارئ بكفاءة، مشيدا بالتعاون المستمر بين الوزارة والمديرية في مجال رفع الجاهزية للتعامل مع الأزمات.

 
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