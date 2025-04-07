ورشة توعوية لتعزيز ثقافة السلامة العامة في الكرك

وأكد مدير التربية سامر المجالي، بحضور مدير مديرية التخطيط بالوزارة محمد عباس، أهمية مثل هذه الورش في تعزيز قدرات العاملين في قطاع التعليم وتمكينهم من التعامل مع حالات الطوارئ بكفاءة، مشيدا بالتعاون المستمر بين الوزارة والمديرية في مجال رفع الجاهزية للتعامل مع الأزمات.
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