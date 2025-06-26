ورشة توعوية للحد من مخاطر السمنة بمركز شابات جديتا

الوكيل الإخباري- نفذ مركز شابات جديتا اليوم الخميس، ورشة عمل توعوية بعنوان"الحد من مخاطر السمنة" وذلك ضمن محور الشباب والصحة البدنية، بمشاركة 20 شابة ضمن الفئة العمرية 15-17 عامًا .

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