ورشة توعوية للحد من مخاطر السمنة بمركز شابات جديتا

وتهدف الورشة التي قدمتها المحاضرة رحمة كساسبة إلى التوعية والوقاية من مخاطر السمنة، وأهمية إتباع الأنظمة الغذائية الصحية، مشيرة إلى مسببات السمنة ومخاطرها وطرق الوقاية منها وكيفية علاجها.
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