الخميس 2025-06-26 09:00 م
 

ورشة توعوية للحد من مخاطر السمنة بمركز شابات جديتا

ورشة توعوية للحد من مخاطر السمنة بمركز شابات جديتا
ورشة توعوية للحد من مخاطر السمنة بمركز شابات جديتا
 
الخميس، 26-06-2025 08:39 م

الوكيل الإخباري-   نفذ مركز شابات جديتا اليوم الخميس، ورشة عمل توعوية بعنوان"الحد من مخاطر السمنة" وذلك ضمن محور الشباب والصحة البدنية، بمشاركة 20 شابة ضمن الفئة العمرية 15-17 عامًا .

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وتهدف الورشة التي قدمتها المحاضرة رحمة كساسبة إلى التوعية والوقاية من مخاطر السمنة، وأهمية إتباع الأنظمة الغذائية الصحية، مشيرة إلى مسببات السمنة ومخاطرها وطرق الوقاية منها وكيفية علاجها.

 
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