ورشة توعوية للسيدات الناجيات من سرطان الثدي في اربد

وتضمنت الورشة التي تأتي ضمن برنامج "أنتِ الحياة"، مجموعة من المحاور الهامة، تناولت الجوانب النفسية والدعم المعنوي للناجيات من السرطان، إضافة إلى تمكينهن من المشاركة الفعالة في الأنشطة المجتمعية لرفع التوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يعقد اليوم لقاءات مع عدد من القيادات الأوروبية
-
احتفالاً بعيد ميلاد الملك.. مسيرة دراجات ضخمة تنطلق من زين وتجوب شوارع عمّان
-
التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة ذكرى ميلاد جلالة الملك
-
بدء تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع الناقل الوطني قبل نهاية العام
-
مجلس الوزراء يمهل هؤلاء مدة عام وإلا تطبيق القانون بصرامة
-
العيد 63 لميلاد جلالة الملك يصادف غدا الخميس
-
البكار يروج للعمالة الأردنية في السعودية
-
16 طائرة مساعدات جديدة تقلع إلى غزة ضمن الجسر الجوي الأردني