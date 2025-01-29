ورشة توعوية للسيدات الناجيات من سرطان الثدي في اربد

الوكيل الإخباري- نظم البرنامج الأردني لسرطان الثدي، اليوم الأربعاء، ورشة عمل توعوية مكثفة في محافظة اربد، استهدفت مجموعة من السيدات المتعافيات من مرض سرطان الثدي، وذلك في خطوة رائدة من البرنامج لدعم الناجيات من المرض وتوعية المجتمع.

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