ورشة حول آلية نشر إعلانات الوظائف على الموقع الإلكتروني الحكومي

الوكيل الإخباري- نظمت هيئة الخدمة والإدارة العامة ورشة تدريبية لضباط ارتباط الدوائر الحكومية حول آلية نشر إعلانات الوظائف على الموقع الإلكتروني للإعلانات الحكومية.

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وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، أن الموقع الإلكتروني تم اعتماده بموجب المادة 8 من تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام لسنة 2024، كأحد الوسائل للإعلان عن الوظائف الشاغرة، حيث نصت التعليمات على اعتماد أكثر من وسيلة للإعلان عن الوظيفة.