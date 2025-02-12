ورشة حول آلية نشر إعلانات الوظائف على الموقع الإلكتروني الحكومي

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، أن الموقع الإلكتروني تم اعتماده بموجب المادة 8 من تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام لسنة 2024، كأحد الوسائل للإعلان عن الوظائف الشاغرة، حيث نصت التعليمات على اعتماد أكثر من وسيلة للإعلان عن الوظيفة.
وبينت أن هذه الوسائل هي: موقع الإعلانات الحكومية الإلكتروني (www.advs.gov.jo)، والموقع الإلكتروني للدائرة، إلى جانب الإعلان في صحيفة محلية واحدة على الأقل من الصحف الأكثر انتشارا، بهدف تحقيق مبادئ العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص لجميع الراغبين بالتقدم والمنافسة على الوظائف.
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