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ورشة حول استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم والأنشطة الرياضية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الإثنين، 17-02-2025 03:31 م

الوكيل الإخباري-   - بدأت في مدارس العروبة الثانوية اليوم الاثنين، ورشة تدريبية تحت عنوان "استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم والأنشطة الرياضية"، بالتعاون مع الاتحاد العربي لرواد الرياضة وتستمر 3 أيام.

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وأكد مدير إدارة النشاطات التربوية في وزارة التربية والتعليم الدكتور أجمل الطويقات الذي افتتح الورش، أن الورشة خطوة مهمة نحو دمج التقنيات الحديثة في تطوير العملية التعليمية والرياضية، مشيرا إلى أن الرياضة تعد جزءا أساسيا في التكوين الجسدي والفكري للطالب.


وحضر افتتاح الورشة بحسب بيان للوزارة مدير التربية والتعليم للواء قصبة عمان نهار القضاة، ومشرفو ومسؤولو ومعلمو ومعلمات التربية الرياضية، بإشراف منسق الورشة الدكتور محمود النعيمات.

 

وتناولت الورشة عدة محاور أبرزها التعريف بالذكاء الاصطناعي وأنواعه والتطور التاريخي له، وكيفية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء في مجالات التعليم والتدريب الرياضي، وتحقيق نتائج أفضل للمتعلمين والرياضيين على حد سواء.


وفي ختام الورشة تم عرض فيديو يبرز إنجازات المدرسة في المجال الرياضي، كما تم فتح باب النقاش واستقبال الأسئلة والاستفسارات والرد عليها.

 
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