ورشة حول استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم والأنشطة الرياضية

وأكد مدير إدارة النشاطات التربوية في وزارة التربية والتعليم الدكتور أجمل الطويقات الذي افتتح الورش، أن الورشة خطوة مهمة نحو دمج التقنيات الحديثة في تطوير العملية التعليمية والرياضية، مشيرا إلى أن الرياضة تعد جزءا أساسيا في التكوين الجسدي والفكري للطالب.
وحضر افتتاح الورشة بحسب بيان للوزارة مدير التربية والتعليم للواء قصبة عمان نهار القضاة، ومشرفو ومسؤولو ومعلمو ومعلمات التربية الرياضية، بإشراف منسق الورشة الدكتور محمود النعيمات.
وفي ختام الورشة تم عرض فيديو يبرز إنجازات المدرسة في المجال الرياضي، كما تم فتح باب النقاش واستقبال الأسئلة والاستفسارات والرد عليها.
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