ورشة حول الإسعافات الأولية في مركز شباب وشابات كفر الماء

الوكيل الإخباري- واصلت مديرية شباب محافظة إربد والمراكز التابعة لها في لواء الكورة، تنفيذ الجلسات التعريفية والأنشطة الشبابية والثقافية والصحية المتنوعة، ضمن خططها السنوية للعام الحالي، ومحاور الاستراتيجية الوطنية للشباب 2019-2025.

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ونفذ مركز شباب وشابات كفر الماء المدمج، ورشة حول الإسعافات الأولية بمشاركة 40 شابًا وشابة ضمن الفئة العمرية من 12 ولغايه 14 عامًا في مدرسة ابن منظور التربوية الحديثة، بحضور مديرة المدرسة تيماء مجدي الناجي ومشرفات المركز هناء الشرمان ونبال بني ياسين والمتطوعة بيان خريسات.



وتهدف الدورة لتمكين الشباب وتعليمهم أساسيات الإسعافات الأولية وكيفيه الإجراء المناسب في حال التعرض لأي إصابة، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وكيفية الحس بالمسؤولية وحب التعاون مع فرق الدفاع المدني.