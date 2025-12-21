ورشة حول التثقيف المالي الرقمي للنساء

08:37 م

الوكيل الإخباري- عقدت جمعية سفراء العطاء للأعمال الخيرية في إربد، بالتعاون مع المركز العربي للمرأة والبحوث (كوثر) والمركز الإقليمي للتثقيف المالي، جلستين تدريبيتين بعنوان "التثقيف المالي الرقمي للنساء" في مقر الجمعية.





وهدفت الجلستان إلى تعزيز الوعي المالي الرقمي لدى النساء، وتمكينهن من إدارة مواردهن المالية بفاعلية، والتعريف بأهمية الاستخدام الآمن والمسؤول للأدوات والخدمات المالية الرقمية.



وتناولت المدربة رفا عبد الفتاح، خلال الجلستين محاور متعددة حول مفاهيم التثقيف المالي، وسبل حماية البيانات المالية، وآليات الاستفادة من الخدمات المالية الرقمية في دعم الاستقلال الاقتصادي للمرأة.



وأكدت رئيسة الجمعية منال شبيب، أهمية هذه البرامج في تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية، وبناء قدراتها بما ينسجم مع متطلبات العصر الرقمي.



