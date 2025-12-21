الأحد 2025-12-21 09:33 م

ورشة حول التثقيف المالي الرقمي للنساء

ورشة حول التثقيف المالي الرقمي للنساء
ورشة حول التثقيف المالي الرقمي للنساء
الأحد، 21-12-2025 08:37 م
الوكيل الإخباري-  عقدت جمعية سفراء العطاء للأعمال الخيرية في إربد، بالتعاون مع المركز العربي للمرأة والبحوث (كوثر) والمركز الإقليمي للتثقيف المالي، جلستين تدريبيتين بعنوان "التثقيف المالي الرقمي للنساء" في مقر الجمعية.اضافة اعلان


وهدفت الجلستان إلى تعزيز الوعي المالي الرقمي لدى النساء، وتمكينهن من إدارة مواردهن المالية بفاعلية، والتعريف بأهمية الاستخدام الآمن والمسؤول للأدوات والخدمات المالية الرقمية.

وتناولت المدربة رفا عبد الفتاح، خلال الجلستين محاور متعددة حول مفاهيم التثقيف المالي، وسبل حماية البيانات المالية، وآليات الاستفادة من الخدمات المالية الرقمية في دعم الاستقلال الاقتصادي للمرأة.

وأكدت رئيسة الجمعية منال شبيب، أهمية هذه البرامج في تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية، وبناء قدراتها بما ينسجم مع متطلبات العصر الرقمي.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية صدور القانون المعدل لقانون الجريدة الرسمية

البيت الأبيض: احتجاز ناقلة نفط قرب فنزويلا لن يرفع الأسعار

عربي ودولي البيت الأبيض: احتجاز ناقلة نفط قرب فنزويلا لن يرفع الأسعار

ب

أخبار محلية استطلاع: نسب تأييد مرتفعة بين مواطني إقليم الوسط لمشروع مدينة عمرة

معهد تدريب مهني المفرق يستقطب 509 متدربين منذ بداية العام

أخبار محلية معهد تدريب مهني المفرق يستقطب 509 متدربين منذ بداية العام

ب

عربي ودولي بلومبرغ: الولايات المتحدة تعترض ناقلة نفط ثالثة قبالة سواحل فنزويلا

لجنة مشتركة في الأعيان تبحث تحديث منظومة التعليم العالي

أخبار محلية لجنة مشتركة في الأعيان تبحث تحديث منظومة التعليم العالي

G

اقتصاد محلي مؤشر بورصة عمان يسجل ارتفاعا تاريخيا بوصوله للنقطة 3506

إعلان هام من الجمارك للمواطنين والتجار

أخبار محلية إعلان هام من الجمارك للمواطنين والتجار



 






الأكثر مشاهدة