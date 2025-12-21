ورشة حول التثقيف المالي الرقمي للنساء

وهدفت الجلستان إلى تعزيز الوعي المالي الرقمي لدى النساء، وتمكينهن من إدارة مواردهن المالية بفاعلية، والتعريف بأهمية الاستخدام الآمن والمسؤول للأدوات والخدمات المالية الرقمية.
وتناولت المدربة رفا عبد الفتاح، خلال الجلستين محاور متعددة حول مفاهيم التثقيف المالي، وسبل حماية البيانات المالية، وآليات الاستفادة من الخدمات المالية الرقمية في دعم الاستقلال الاقتصادي للمرأة.
وأكدت رئيسة الجمعية منال شبيب، أهمية هذه البرامج في تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية، وبناء قدراتها بما ينسجم مع متطلبات العصر الرقمي.
-
أخبار متعلقة
-
استطلاع: نسب تأييد مرتفعة بين مواطني إقليم الوسط لمشروع مدينة عمرة
-
معهد تدريب مهني المفرق يستقطب 509 متدربين منذ بداية العام
-
لجنة مشتركة في الأعيان تبحث تحديث منظومة التعليم العالي
-
إعلان هام من الجمارك للمواطنين والتجار
-
هذا ما قاله رئيس الفيفا عن جماهير النشامى بعد انتهاء كأس العرب
-
تحذير هام: غرامات تصل إلى 500 دينار لمرتكبي هذا الفعل المشين
-
تخفيض الضريبة الخاصة على السجائر الإلكترونية ومنتجات تسخين التبغ
-
الصفدي يبدأ زيارة عمل إلى الرياض ويلتقي وزير الخارجية السعودي