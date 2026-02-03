الثلاثاء 2026-02-03 07:00 م

ورشة حول التقنيات الرقمية في تعزيز التعليم

وزارة التربية والتعليم
الوكيل الإخباري-   عقدت وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع منظمة "اليونسكو"، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل تحليلية، لممثلين عن مؤسسات حكومية، وشركاء التنمية، والجهات المعنية بالتعليم والتكنولوجيا، وذلك ضمن مبادرة "التعاون من أجل التحول الرقمي".

وركزت أعمال الورشة على دعم تنفيذ أولويات التعليم الوطنية من خلال دراسة كيفية مساهمة التقنيات الرقمية في تعزيز تخطيط التعليم، وتقديم الخدمات، والحوكمة، واتخاذ القرارات القائمة على البيانات، بالاستناد إلى إطار عمل اليونسكو ذي المحاور الستة من أجل التحول الرقمي في التعليم – القيادة والتكلفة والاتصال بالإنترنت والقدرات والمحتوى والبيانات، إذ انخرط المشاركون في مناقشات وعمل جماعي منظم لتحديد التحديات الرئيسة، والفجوات، والفرص المتاحة للنهوض بالتحول الرقمي على مستوى النظام التعليمي.

 
 


