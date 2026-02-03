ورشة حول التقنيات الرقمية في تعزيز التعليم

الوكيل الإخباري- عقدت وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع منظمة "اليونسكو"، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل تحليلية، لممثلين عن مؤسسات حكومية، وشركاء التنمية، والجهات المعنية بالتعليم والتكنولوجيا، وذلك ضمن مبادرة "التعاون من أجل التحول الرقمي".

