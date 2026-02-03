ورشة حول التقنيات الرقمية في تعزيز التعليم

وركزت أعمال الورشة على دعم تنفيذ أولويات التعليم الوطنية من خلال دراسة كيفية مساهمة التقنيات الرقمية في تعزيز تخطيط التعليم، وتقديم الخدمات، والحوكمة، واتخاذ القرارات القائمة على البيانات، بالاستناد إلى إطار عمل اليونسكو ذي المحاور الستة من أجل التحول الرقمي في التعليم – القيادة والتكلفة والاتصال بالإنترنت والقدرات والمحتوى والبيانات، إذ انخرط المشاركون في مناقشات وعمل جماعي منظم لتحديد التحديات الرئيسة، والفجوات، والفرص المتاحة للنهوض بالتحول الرقمي على مستوى النظام التعليمي.
-
أخبار متعلقة
-
حادث صهريج غاز على طريق تتن وإغلاق السير بالاتجاهين
-
"الوطني لحقوق الإنسان" ينعى أحمد عبيدات
-
الملك يفتتح مجمع طب وجراحة الفم والأسنان العسكري
-
برهم صالح يشيد بدعم الأردن للاجئين
-
إعلان تجنيد صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية
-
تأجيل أقساط السلف لشهر شباط للمتقاعدين العسكريين بمناسبة رمضان ويوم الوفاء
-
الملك وصالح يؤكدان أهمية تسهيل آليات العودة الآمنة والطوعية للاجئين السوريين
-
التربية تُعلن عن فرص تدريبية للمعلمين الأردنيين في أمريكا شامل كل تكاليف السفر