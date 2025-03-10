ورشة حول الجرائم الإلكترونية في مركز شابات إربد

خلال الورشة عرف الملازم أول محمد رحاحلة مفهوم الجريمة الإلكترونية، مبينا أنها نشاط إجرامي يتم ارتكابه باستخدام الأجهزة الإلكترونية، مثل سرقة المعلومات والبيانات الخاصة، ونشر الفيروسات.
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