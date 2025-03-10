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ورشة حول الجرائم الإلكترونية في مركز شابات إربد

اربد
إربد
 
الإثنين، 10-03-2025 07:39 م

الوكيل الإخباري-    نظم مركز شابات إربد النموذجي التابع لمديرية شباب إربد اليوم الاثنين، ورشة عمل توعوية بعنوان "الجرائم الإلكترونية"، وذلك ضمن محور الشباب والأمن والسلم المجتمعي، أحد محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب، بمشاركة 15 شابة ضمن الفئة العمرية من 15-17 عامًا.

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خلال الورشة عرف الملازم أول محمد رحاحلة مفهوم الجريمة الإلكترونية، مبينا أنها نشاط إجرامي يتم ارتكابه باستخدام الأجهزة الإلكترونية، مثل سرقة المعلومات والبيانات الخاصة، ونشر الفيروسات.

 
 
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