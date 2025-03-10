ورشة حول الجرائم الإلكترونية في مركز شابات إربد

الوكيل الإخباري- نظم مركز شابات إربد النموذجي التابع لمديرية شباب إربد اليوم الاثنين، ورشة عمل توعوية بعنوان "الجرائم الإلكترونية"، وذلك ضمن محور الشباب والأمن والسلم المجتمعي، أحد محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب، بمشاركة 15 شابة ضمن الفئة العمرية من 15-17 عامًا.

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