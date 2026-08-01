ورشة حول تكاملية الماء والغذاء والطاقة والبيئة

وعُقدت الورشة ضمن مشروع "فرونت نيكسوس" الممول من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج (PRIMA) بمشاركة ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والجامعات والهيئات البحثية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الزراعية، إلى جانب خبراء وباحثين وصنّاع قرار.
وخلال الورشة، أكد مدير عام المركز بالوكالة الدكتور زكريا مسلم، أن نهج الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية يمثل أداة مهمة لتحسين كفاءة إدارة الموارد، وتعزيز الأمن الغذائي، والتكيف مع تغير المناخ، مشيرًا إلى دور البحث العلمي في توفير الأدلة التي تدعم تطوير السياسات واتخاذ القرار.
واستعرضت منسقة المشروع المهندسة هبة حسن، أهداف مشروع "فرونت نيكسوس" والحلول التي يعمل على تقييمها، ومن بينها الزراعة المائية، والأكوابونيك، وتربية الحشرات، واستخدام ديدان الأرض في إنتاج الأسمدة العضوية، والزراعة الكهروضوئية.
ويبحث المشروع الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لهذه الحلول، ومدى قابليتها للتطبيق في الأنظمة الزراعية بمنطقة البحر المتوسط.
كما ناقش المشاركون التحديات والفرص المرتبطة بتطبيق نهج الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية في الأردن، وسبل تحسين التنسيق بين المؤسسات المعنية، ومواءمة السياسات القطاعية مع متطلبات الإدارة المستدامة للموارد.
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