ورشة حول تكاملية الماء والغذاء والطاقة والبيئة

الوكيل الإخباري- نظم المركز الوطني للبحوث الزراعية ورشة عمل متخصصة لمناقشة مسودة خارطة طريق وطنية لتكاملية الماء والغذاء والطاقة والبيئة، تعمل الجهات المعنية على إعدادها، بهدف تحديد الأولويات والإجراءات اللازمة للانتقال من السياسات القطاعية المنفصلة إلى إدارة أكثر تكاملًا للموارد الطبيعية.

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وعُقدت الورشة ضمن مشروع "فرونت نيكسوس" الممول من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج (PRIMA) بمشاركة ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والجامعات والهيئات البحثية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الزراعية، إلى جانب خبراء وباحثين وصنّاع قرار.



وخلال الورشة، أكد مدير عام المركز بالوكالة الدكتور زكريا مسلم، أن نهج الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية يمثل أداة مهمة لتحسين كفاءة إدارة الموارد، وتعزيز الأمن الغذائي، والتكيف مع تغير المناخ، مشيرًا إلى دور البحث العلمي في توفير الأدلة التي تدعم تطوير السياسات واتخاذ القرار.



واستعرضت منسقة المشروع المهندسة هبة حسن، أهداف مشروع "فرونت نيكسوس" والحلول التي يعمل على تقييمها، ومن بينها الزراعة المائية، والأكوابونيك، وتربية الحشرات، واستخدام ديدان الأرض في إنتاج الأسمدة العضوية، والزراعة الكهروضوئية.



ويبحث المشروع الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لهذه الحلول، ومدى قابليتها للتطبيق في الأنظمة الزراعية بمنطقة البحر المتوسط.