ورشة حول تمكين المرأة في معهد تدريب مهني المفرق

وقال المعهد في بيان صحفي اليوم إن الورشة، التي استمرت يومين، تأتي في إطار التنسيق المشترك لتعزيز الجوانب المعرفية والمهارات الداعمة للمسار المهني.
وأضاف أن الورشة، التي قدمتها الدكتورة هديل الروضان من جامعة آل البيت، هدفت إلى رفع مستوى الوعي وتعزيز قدرات المشاركات بما يدعم حضورهن الفاعل في سوق العمل، حيث تناولت الورشة مجموعة من المحاور التطبيقية والجلسات التفاعلية شملت مهارات البحث الفعّال عن عمل وإعداد سيرة ذاتية احترافية، إضافة إلى تطوير مهارات المقابلة الشخصية وتعزيز الأداء الوظيفي والسلوك المهني، بما يسهم في إعداد متدربات قادرات على المنافسة بثقة وكفاءة.
وأوضح المعهد أن مخرجات الورشة أظهرت أثرًا إيجابيًا ملموسًا، تمثل في تصحيح عدد من المفاهيم وتعزيز الوعي بأهمية المشاركة الاقتصادية للمرأة، بما ينسجم مع رؤية مؤسسة التدريب المهني في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على اتخاذ قرارات داعمة لمستقبلهن المهني والاقتصادي، ويتواءم مع توجهات التحديث الاقتصادي في تمكين المرأة وتعزيز دورها في التنمية.
