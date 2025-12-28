ورشة حول خطط الطوارئ في معهد تدريب مهني المفرق

الوكيل الإخباري- نفذ معهد تدريب مهني المفرق، ورشة عمل حول خطة الطوارئ للمعهد وذلك في إطار الحرص على تعزيز الجاهزية المؤسسية ورفع كفاءة الاستجابة للطوارئ بما يضمن الاستجابة السريعة والفعّالة لأي طارئ أو ظروف استثنائية محتملة.

اضافة اعلان



وقال المعهد في بيان اليوم الأحد، إن الورشة هدفت الى توحيد المفاهيم والإجراءات العملية، ورفع مستوى الوعي والمسؤولية لدى الكوادر، حيث تم خلالها تشكيل فرق العمل المعتمدة لخطة الطوارئ والتي شملت فريق الإسعاف والإنقاذ و الإخلاء، إضافة إلى فرق الإطفاء والإحصاء والمتابعة، إلى جانب توزيع المهام والمسؤوليات بوضوح بين هذه الفرق، بما يحقق التكامل وسرعة التنسيق عند الحاجة.