الأحد 2025-12-28 05:40 م

ورشة حول خطط الطوارئ في معهد تدريب مهني المفرق

جانب من الورشة
الأحد، 28-12-2025 05:03 م

الوكيل الإخباري- نفذ معهد تدريب مهني المفرق، ورشة عمل حول خطة الطوارئ للمعهد وذلك في إطار الحرص على تعزيز الجاهزية المؤسسية ورفع كفاءة الاستجابة للطوارئ بما يضمن الاستجابة السريعة والفعّالة لأي طارئ أو ظروف استثنائية محتملة.

وقال المعهد في بيان اليوم الأحد، إن الورشة هدفت الى توحيد المفاهيم والإجراءات العملية، ورفع مستوى الوعي والمسؤولية لدى الكوادر، حيث تم خلالها تشكيل فرق العمل المعتمدة لخطة الطوارئ والتي شملت فريق الإسعاف والإنقاذ و الإخلاء، إضافة إلى فرق الإطفاء والإحصاء والمتابعة، إلى جانب توزيع المهام والمسؤوليات بوضوح بين هذه الفرق، بما يحقق التكامل وسرعة التنسيق عند الحاجة.


وأضاف أن هذه الخطوة تأتي استمرارا لاستراتيجية مؤسسة التدريب المهني الرامية إلى توفير بيئة عمل وتدريب آمنة تحافظ على سلامة الموظفين والمتدربين والمتدربات، وتعزز ثقافة الوقاية والاستعداد المسبق، بما ينسجم مع أفضل الممارسات المهنية في إدارة المخاطر والطوارئ، لافتا إلى ان الاستثمار في التدريب الوقائي وبناء فرق طوارئ مؤهلة يُعد ركيزة أساسية لضمان الاستدامة المؤسسية، وترسيخ معايير السلامة كأولوية أساسية.

 
 


