ورشة عمل توعوية حول الأمان الرياضي

وتضمنت الورشة شرحاً حول مفهوم الأمان الرياضي، وأهميته في حماية الطلبة أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية، إضافة إلى التعريف بآلية عمل لجنة الأمان الرياضي ودورها في تعزيز بيئة رياضية آمنة.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة الورشات التوعوية التي تنفذها لجنة الأمان الرياضي في اللجنة الأولمبية الأردنية، بهدف نشر ثقافة الأمان الرياضي ورفع مستوى الوعي لدى الطلبة وأولياء الأمور والمؤسسات التعليمية.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يدين الهجمات الإرهابية التي نفذها انفصاليون في باكستان
-
الصحفيين تدعو المؤسسات الصحفية والإعلامية للالتزام بأخلاقيات المهنة
-
الكوفحي رئيسا لجمعية الرواد للفنون التشكيلية
-
الأردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية المتكرّرة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
-
وزير التربية يرعى احتفال أندية المعلمين بعيد ميلاد الملك
-
اختتام فعاليات البطولة التأهيلية لكأس العالم لالتقاط الأوتاد لعام 2026
-
وزير الصحة: خطة شاملة لصيانة المرافق الصحية وتنظيم أدوار الانتظار
-
وزير الشباب يتفقد مركز شباب الرمثا