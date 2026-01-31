السبت 2026-01-31 10:35 م

ورشة عمل توعوية حول الأمان الرياضي

السبت، 31-01-2026 09:26 م
الوكيل الإخباري-  نظمت لجنة الأمان الرياضي في اللجنة الأولمبية الأردنية اليوم السبت، ورشة عمل توعوية حول الأمان الرياضي في مدرسة البكالوريا، بحضور 60 طالباً وطالبة، إلى جانب عدد من أولياء الأمور.اضافة اعلان


وتضمنت الورشة شرحاً حول مفهوم الأمان الرياضي، وأهميته في حماية الطلبة أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية، إضافة إلى التعريف بآلية عمل لجنة الأمان الرياضي ودورها في تعزيز بيئة رياضية آمنة.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة الورشات التوعوية التي تنفذها لجنة الأمان الرياضي في اللجنة الأولمبية الأردنية، بهدف نشر ثقافة الأمان الرياضي ورفع مستوى الوعي لدى الطلبة وأولياء الأمور والمؤسسات التعليمية.
 
 


