ورشة عمل في العقبة حول توفير المياه

وجاءت الورشة ضمن مسؤولية شركة مياه العقبة بموجب بنود مذكرة التفاهم التي وقعت سابقا هذا العام بين وزارة المياه والري وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة مياه العقبة لتأطير التعاون حول مجالات المحافظة على المياه، وخصوصا في القطاع السياحي.
وأشار الناطق الإعلامي باسم الشركة، إياد الخصاونة، في ورقة عمل حول التدقيق المائي إلى أهمية التدقيق المائي ودوره في توفير المياه وخفض التكاليف، حيث يعد التدقيق المائي عملية منهجية لتقييم استهلاك المياه في المنشآت السياحية ويهدف إلى تحديد نقاط الهدر أو التسرب، وتقديم توصيات للتحسين.
وأكد أهمية التدقيق المائي للمنشآت السياحية في ظل التحديات المائية في العقبة كونه يعمل على التوفير في استهلاك المياه، وتخفيض التكاليف التشغيلية، وتعزيز صورة المنشأة كجهة مسؤولة بيئياً، وحماية الموارد من خلال التحلي بالمسؤولية البيئية.
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