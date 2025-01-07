ورشة عمل في القوة البحرية والزوارق الملكية حول تطوير ضباط الصف

الوكيل الإخباري- عُقدت في قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل حول تطوير ضباط الصف، وتم خلالها التدريب على العديد من المحاور التي تسهم بتأهيلهم وتطويرهم بمواضيع القيادة، والتكنولوجيا، والأمن السيبراني وتمكين المرأة العسكرية في المجالات كافة بحضور قائد القوة.

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