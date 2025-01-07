ورشة عمل في القوة البحرية والزوارق الملكية حول تطوير ضباط الصف

وتهدف الورشة إلى تنمية الوعي الفكري، وكيفية إدارة وتدريب وتأهيل المشاركين، ومناقشة مختلف المواضيع والقضايا التي تختص بتطوير قدرات ضباط الصف وتسليط الضوء على مواضيع القيادة والاحترافية وأساليب التحليل والتقييم.
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