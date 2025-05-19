ورشة عمل في المفرق حول ريادة الأعمال المهنية

الوكيل الإخباري- نظم معهد تدريب مهني المفرق، اليوم الاثنين، ورشة عمل تحت عنوان "ريادة الأعمال المهنية"، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى توفير فرص عمل مبتكرة للشباب.

اضافة اعلان



وأكد مدير المعهد المهندس محمد بني خالد، أهمية تبني ثقافة ريادة الأعمال المهنية بين الشباب، مشيرا إلى دورها الحيوي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه سوق العمل.