ورشة عمل في المفرق حول ريادة الأعمال المهنية

وأكد مدير المعهد المهندس محمد بني خالد، أهمية تبني ثقافة ريادة الأعمال المهنية بين الشباب، مشيرا إلى دورها الحيوي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه سوق العمل.
من جانبها، تناولت مدربة المهارات الحياتية في المعهد عنود الشرعة، خلال الورشة، مهارات الاتصال الفعال والمهارات الحياتية اللازمة لتحقيق النجاح في عالم ريادة الأعمال، و كيف يمكن لهذه المهارات أن تسهم في بناء علاقات قوية مع الشركاء والعملاء وتجاوز العقبات التي قد تواجه رواد الأعمال.
-
أخبار متعلقة
-
وزارة الثقافة تعلن فعاليات برنامج الاحتفالات بعيد الاستقلال الـ79
-
رئيس الوزراء ونظيره المالطي يؤكدان الحرص على تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات كافة
-
جامعة آل البيت تحتفل بعيد الاستقلال
-
جهود بيئية وسياحية للوقاية من حرائق الغابات في عجلون
-
الملك ورئيس وزراء مالطا يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات في الإقليم
-
الأردن يدين قصف إسرائيل مستشفى حمد للأطراف الصناعية في غزة
-
فرق رقابية في الطفيلة تنفذ حملات تفتيشية على منشآت غذائية
-
وزير الخارجية: الجوع في غزة واقع لا إنساني