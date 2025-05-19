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ورشة عمل في المفرق حول ريادة الأعمال المهنية

المفرق
المفرق
 
الإثنين، 19-05-2025 05:28 م

الوكيل الإخباري-   نظم معهد تدريب مهني المفرق، اليوم الاثنين، ورشة عمل تحت عنوان "ريادة الأعمال المهنية"، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى توفير فرص عمل مبتكرة للشباب.

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وأكد مدير المعهد المهندس محمد بني خالد، أهمية تبني ثقافة ريادة الأعمال المهنية بين الشباب، مشيرا إلى دورها الحيوي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه سوق العمل.


من جانبها، تناولت مدربة المهارات الحياتية في المعهد عنود الشرعة، خلال الورشة، مهارات الاتصال الفعال والمهارات الحياتية اللازمة لتحقيق النجاح في عالم ريادة الأعمال، و كيف يمكن لهذه المهارات أن تسهم في بناء علاقات قوية مع الشركاء والعملاء وتجاوز العقبات التي قد تواجه رواد الأعمال.

 
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