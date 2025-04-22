ورشة عمل لعدد من القضاة الفلسطينين في المعهد القضائي

وتأتي الورشة تعزيزًا لأوجه التعاون والاستفادة من التجارب القضائية من كلا الجانبين بحضور مدير عام المعهد القضائي الأردني القاضي الدكتور نشأت الأخرس.
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