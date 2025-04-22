الثلاثاء 2025-04-22 03:51 م
 

ورشة عمل لعدد من القضاة الفلسطينيين في المعهد القضائي

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جانب من الورشة
 
الثلاثاء، 22-04-2025 02:28 م

الوكيل الإخباري- نظم المعهد القضائي اليوم الثلاثاء ورشة عمل لعدد من القضاة الفلسطينيين حول التعديلات التشريعية الخاصة بقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وقانون التنفيذ .

وتأتي الورشة تعزيزًا لأوجه التعاون والاستفادة من التجارب القضائية من كلا الجانبين بحضور مدير عام المعهد القضائي الأردني القاضي الدكتور نشأت الأخرس.

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وفي سياق متصل نظم المعهد، وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ورشة عمل استشارية حول نظام الخدمات المشترك، بحضور مدير عام المعهد القضائي القاضي الدكتور نشأت الأخرس وأمين عام هيئة الخدمة والإدارة العامة الدكتور بندر أبو تايه، وعدد من المشاركين من هيئة الخدمة والإدارة العامة ومن عدة دوائر حكومية.

 
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