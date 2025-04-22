ورشة عمل لعدد من القضاة الفلسطينيين في المعهد القضائي

الوكيل الإخباري- نظم المعهد القضائي اليوم الثلاثاء ورشة عمل لعدد من القضاة الفلسطينيين حول التعديلات التشريعية الخاصة بقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وقانون التنفيذ .



وتأتي الورشة تعزيزًا لأوجه التعاون والاستفادة من التجارب القضائية من كلا الجانبين بحضور مدير عام المعهد القضائي الأردني القاضي الدكتور نشأت الأخرس.

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