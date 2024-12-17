ورشة عمل للحد من فقد الأغذية وهدرها في عمان

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الوكيل الإخباري- أطلقت أمانة عمان الكبرى بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بلدية ميلانو وميثاق ميلانو للسياسات الغذائية الحضرية، ومنظمة Let's Food غير الربحية ، ورشة عمل بعنوان "معًا في العمل بشأن فقد الأغذية وهدرها على مستوى المدينة"، والتي تهدف إلى معالجة قضايا فقد الأغذية وهدرها في المناطق الحضرية اضافة اعلان





وقال مندوب امين عمان، مدير المدينة المهندس احمد الملكاوي في كلمته الافتتاحية أن هذه الورشة تمثل تتويجا للتعاون المستمر لمدة عام بين الأمانة، الفاو، مدينة ميلانو و مبادرة let's food، شهدنا خلاله الكثير من الإنجازات حيث تم إشراك مختلف أصحاب المصلحة وإجراء تقييم شامل لفقدان و هدر الغذاء في عمان بالإضافة إلى إعداد استراتيجية شاملة لمكافحة فقدان وهدر الغذاء في المدينة.



وأضاف انه تم تحديد التحديات الرئيسية من أبرزها وجود نقاط هدر غذائي ساخنة في المدينة وضعف كفاءة النظام الغذائي، وما يتسبب به الفقد و الهدر الغذائي من تكاليف اقتصادية واجتماعية وبيئية.



وأوضح ان الأمانة تدعم الاستراتيجية الشاملة لمكافحة فقدان وهدر الغذاء التي تم تطويرها من خلال هذا المشروع مع التركيز على الشراكات المحلية والدولية، بهدف تقليل الهدر في كل مراحل سلسلة الإمداد بدءا من الإنتاج وصولا الى الاستهلاك.



واكد على أهمية التعاون والعمل المشترك بين جميع الأطراف المعنية لتنفيذ هذه الاستراتيجية، وعلى ضرورة توفير الشركاء الدوليين لكافة أشكال الدعم التقني والمالي لتوسيع المبادرات وصولا الى عالم أكثر استدامة في مجال الغذاء.



وتهدف الورشة إلى تعزيز التشارك وتبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات بين أصحاب المصلحة، و تطوير خطة عمل استراتيجية لمدينة عمان، وتحويل النظم الغذائية الزراعية الى نظم مستدامة وشاملة على مستوى المدينة، إضافة الى تعزيز آليات التعلم والتعاون المشترك و المستمر.





بدوره قال ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في الأردن (الفاو) نبيل عساف ان قضية الهدر الغذائي وفقدان الطعام هو تحدي عالمي له عواقب بعيدة المدى فهو يساهم في التدهور البيئي، انعدام الأمن الغذائي وعدم الكفاءة الاقتصادية.



وأضاف انه من خلال الحد من فقدان الغذاء يمكن المساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف الثاني القضاء على الجوع.



وأشار الى ان تبادل المعارف والتجارب بين عمان وميلانو ساهم في التشارك بأفضل الممارسات والحلول المبتكرة للحد من فقدان الغذاء.



من جهته أكد عمدة ميلانو، جوزيبي سالا، على انه من خلال التبادل الناجح للخبرات، تُظهر مدننا كيف يمكن للمراكز الحضرية أن تقود التقدم في الحد من هدر الطعام وتعزيز الاستدامة، ودعم الحلول المبتكرة والقابلة للتنفيذ.



وقال مندوب وزير الزراعة، أمين عام الوزارة محمد الحياري أن مشكلة الفاقد الغذائي تؤثر سلبا على المناخ والطبيعة حيث تتسبب بالكثير من الخسائر في الموارد الطبيعية وزياد انبعاثات الغازات المتسببة في الاحتباس الحراري.



وناقشت جلسات الورشة عدة محاور أهمها التعلم من ممارسات وتجارب مدينتي عمان وميلان فيما يتعلق بخطة عمل هدر الغذاء و السياسات الغذائية، واليات التواصل بين الحكومات المحلية والوطنية لمعالجة فقد الأغذية وهدرها، و توجيهات العمل للحد من الفاقد والمهدر من الأغذية على مستوى البلديات وصولا الى مستقبل أكثر استدامة، والتخفيف من آثار تغير المناخ، وضمان الأمن الغذائي للجميع



وتسعى الأمانة من خلال توصيات و مخرجات الورشة إلى تعزيز أنظمتها الغذائية الحضرية، وتقليل التأثير البيئي، وتحسين الأمن الغذائي، من خلال تحديد الحلول المبتكرة، وتعزيز الشراكات، وتعزيز ممارسات الاستهلاك والإنتاج المستدامة.