ورشة عمل لمدراء المعاهد وضباط الاتصال لتعزيز الترويج الإعلامي لمؤسّسة التدريب المهني

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الوكيل الإخباري- نظمت مؤسّسة التدريب المهني ورشة عمل متخصصة لمدراء المعاهد وضباط ارتباط الاتصال، بهدف تعزيز الدور الإعلامي للمؤسسة وتوحيد الرسالة الإعلامية عبر وسائل الإعلام المختلفة . اضافة اعلان





وتأتي هذه الورشة في إطار حرص المؤسسة على تطوير مهارات فريق العمل، ودعمه بروح الريادة والإبداع والابتكار، ما يسهم في تحقيق أهداف المؤسسة في إبراز دورها وتوسيع شراكاتها الإعلامية.



وتناولت الورشة محاور عديدة من أبرزها التدريب على صياغة الأخبار الصحفية وقصص النجاح بأسلوب احترافي يبرز جهود المؤسسة وإنجازاتها، وركزت على أهمية سرد قصص النجاح بأسلوب جاذب، يتيح للمجتمع الاطلاع على أثر البرامج التدريبية التي تقدمها المؤسسة، ودورها في تطوير الكفاءات والمهارات المهنية للشباب في مختلف المجالات.



بدوره قال مدير الاتصال والإعلام الدكتور عاطف الهريشات أن الهدف من الورشة هو تعزيز دور مدراء المعاهد وضباط الاتصال في بناء وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في مناطقهم، وقد أُكّد الهريشات على أهمية الدور الذي يلعبه هؤلاء المسؤولون في ربط المعاهد بجهات العمل المحلية، بما يعزز فرص التوظيف للخريجين ويدعم تنمية المجتمع المحلي.



وتم خلال الورشة عرض تجارب متميزة ونماذج من قصص نجاح خريجي المعاهد، بهدف تحفيز المشاركين على اكتشاف المزيد من هذه القصص وتوثيقها، لتكون مصدر إلهام للشباب وتشجيعهم على الانضمام إلى البرامج التدريبية التي تقدمها المؤسسة.



وفي ختام الورشة، تم التأكيد على ضرورة الاستفادة من التقنيات الحديثة في الترويج الإعلامي، وحثت ضباط الاتصال على التعاون المستمر لنشر الأخبار والفعاليات على المنصات الإعلامية المختلفة بما فيها وسائل التواصل الإجتماعي.